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Джано объявил о завершении карьеры в 29 лет

Бывший футболист «Спартака» Джано Ананидзе подтвердил, что заканчивает профессиональную карьеру.

«Я принял это решение вместе с семьей. Большое спасибо всем, кто был со мной на протяжении всей карьеры.

Честно говоря, бесконечные и необъяснимые травмы очень утомили.

За свою карьеру я много боролся, испытывал много боли, много раз был на операционном столе и никогда не жалел сил и энергии, чтобы снова и снова вставать и играть на радость себе и болельщикам.

Благодаря всему этому я играл во многих командах, завоевал титулы, заслужил аплодисменты и любовь зрителей.

Я правда очень расстроен, но думаю, что уже пора», – написал 29-летний грузин в соцсетях.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +255

    Stavr007 2 минуты назад

    впринципе он закончил уже лет 8-10 назад =) остальное было стрижкой кэша

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