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Алькантара, Мане, Салах – в основе «Ливерпуля» на матч с «Вильярреалом»; Эмери выпустил Альбиоля, Коклена, Ло Чельсо

Стали известны стартовые составы команд на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Вильярреалом».

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Алькантара, Салах, Мане, Диас.

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Торрес, Парехо, Капу, Фойт, Чуквуэзе, Коклен, Эступиньян, Ло Чельсо, Данжума.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на ливерпульском «Энфилд Роуд», которая начнется в 22:00 по Москве.

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Источник: твиттер УЕФА

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