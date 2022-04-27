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Экс-игрок «Спартака» Нч Джудович: «Санкции никогда не остановят Россию. Спорт должен объединять»

Бывший защитник нальчикского «Спартака» Миодраг Джудович не согласен с санкционной политикой в адрес России. Черногорец не поддерживает отстранение российского спорта от международных турниров.

«Давайте вернeмся на 20 лет назад – в 90-х Россия присоединилась к санкциям против Югославии, как и Украина. Наложили торговое эмбарго. А ведь у нас не было таких энергоресурсов, как у России – мы обходились без бензина, экономили на продуктах, почти все магазины были закрыты. Нам никто не помогал, мы были одни. Но мы не обижались на Россию – понимали, что таков политический курс. Понимали, что народ России нас поддерживал. Так и сейчас – россияне не должны ориентироваться на политику. Черногорцы считают, что мы братские народы. Лично я не понимаю, зачем мы присоединились к санкциям. Что Россия нам сделала? Это решение принимается не нами, мы ничего не можем поделать.

Я думаю, что санкции против России – это не выход. Санкции не остановят Россию никогда. Да и международный запрет спортсменов из России – это неправильно. Спорт должен объединять, на турнирах есть возможность высказаться. Нельзя мазать всех одной краской. Мы понимаем это, так как прошли всe это до вас», – сказал Джудович.

  • Российские клубы и сборная отстранены от международных матчей.
  • Ряд легионеров покинули РПЛ.
  • Джудович играл в России с 2006 по 2013 год.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: Sport24

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Комментарии5
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    Рейтинг: +10059

    Alekxei Z. 58 минут назад

    Выходца из Югославии надо спросить его отношение к ужасам Сребреницы. Станет сразу понятно, кто есть кто.
    Санкции к спортсменам только для того , чтобы те не отгораживали себя лозунгами " спорт вне политики" от того что страна творит.
    Мы все, в какой-то мере, повинны за гибель мирного населения в Украине. И слесарь , и доктор ,и депутат и спортсмен. ВСЕ

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    Рейтинг: +17152

    Persona_non_Grata 1 час назад

    Был в своё время в Черногории - отношение понравилось, а каким будет теперь ?.... - не знаю .

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    Рейтинг: +102

    adekvat0726 2 часа назад

    Миодраг, я как Нальчанин отлично тебя помню, и хочу сказать тебе следующее, тут санкции не против россии, ее спорта и ее народа, здесь санкции конкретно против одного спятившего диктатора, который тащит за собой на дно всё вышеперечисленное

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    Рейтинг: +422

    чаппай > adekvat0726 54 минуты назад

    Не соглашусь, санкции ещё против тех, кто 22 года его поддерживает и вместе с ним упивается русским псевдовеличием

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    Рейтинг: +14484

    ilichkadr > чаппай 45 минут назад

    На тебя санкции не распространяются, а чаппай?

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