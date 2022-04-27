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  • Экс-игрок «Спартака» Нч Джудович: «Санкции никогда не остановят Россию. Спорт должен объединять»

Экс-игрок «Спартака» Нч Джудович: «Санкции никогда не остановят Россию. Спорт должен объединять»

27 апреля 2022, 10:33
5

Бывший защитник нальчикского «Спартака» Миодраг Джудович не согласен с санкционной политикой в адрес России. Черногорец не поддерживает отстранение российского спорта от международных турниров.

«Давайте вернeмся на 20 лет назад – в 90-х Россия присоединилась к санкциям против Югославии, как и Украина. Наложили торговое эмбарго. А ведь у нас не было таких энергоресурсов, как у России – мы обходились без бензина, экономили на продуктах, почти все магазины были закрыты. Нам никто не помогал, мы были одни. Но мы не обижались на Россию – понимали, что таков политический курс. Понимали, что народ России нас поддерживал. Так и сейчас – россияне не должны ориентироваться на политику. Черногорцы считают, что мы братские народы. Лично я не понимаю, зачем мы присоединились к санкциям. Что Россия нам сделала? Это решение принимается не нами, мы ничего не можем поделать.

Я думаю, что санкции против России – это не выход. Санкции не остановят Россию никогда. Да и международный запрет спортсменов из России – это неправильно. Спорт должен объединять, на турнирах есть возможность высказаться. Нельзя мазать всех одной краской. Мы понимаем это, так как прошли всe это до вас», – сказал Джудович.

  • Российские клубы и сборная отстранены от международных матчей.
  • Ряд легионеров покинули РПЛ.
  • Джудович играл в России с 2006 по 2013 год.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига
Комментарии (5)
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adekvat0726
1651047771
Миодраг, я как Нальчанин отлично тебя помню, и хочу сказать тебе следующее, тут санкции не против россии, ее спорта и ее народа, здесь санкции конкретно против одного спятившего диктатора, который тащит за собой на дно всё вышеперечисленное
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Persona_non_Grata
1651049112
Был в своё время в Черногории - отношение понравилось .
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Persona_non_Grata
1651049231
Был в своё время в Черногории - отношение понравилось, а каким будет теперь ?.... - не знаю .
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