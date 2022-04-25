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  • Уткин: «Стыковые матчи «Спартака» я бы с интересом посмотрел. Желаю катастрофы людям, управляющим этой командой»

Уткин: «Стыковые матчи «Спартака» я бы с интересом посмотрел. Желаю катастрофы людям, управляющим этой командой»

25 апреля 2022, 22:18
14

Журналист и блогер Василий Уткин поделился мыслями о том, что «Спартак» может завершить сезон РПЛ в зоне переходных матчей.

«Четыре тура до конца чемпионата, и волновать это должно в первую очередь «Спартак». Мне очень понравились рассуждения о том, что у «Спартака» остался довольно сложный календарь.

Там есть матч с «Зенитом», игры с «Уралом» и «Химками», которые, как и «Спартак», ведут борьбу за выживание, за то, чтобы не попасть в прямой вылет или вырваться из зоны переходных матчей. Обе игры «Спартак», кстати, проводит на выезде.

Суть здесь в чем. Невозможно занимать десятое место и считать, что у тебя может быть простой календарь.

Я бы, кстати, с интересом посмотрел стыковые матчи с участием «Спартака», прямо с интересом. Не потому, что я желаю зла, а потому что я желаю катастрофы людям, которые этой командой сейчас управляют.

Они, мне кажется, ее абсолютно заслужили. Пускай они почувствуют себя на грани этой катастрофы», – сказал Уткин.

  • «Спартак» занимает 10-е место в таблице чемпионата.
  • Отрыв от зоны стыков – 3 очка.
  • Команде осталось сыграть с «Крыльями Советов», «Уралом», «Зенитом» и «Химками».

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Спартак Уткин Василий
Комментарии (14)
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alex1951
1650914847
Впервые соглашусь с Утей-Путей)))
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TOMSON
1650914873
Собственно Спартаку осталось сыграть со всеми своими конкурентами.
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Alex Flash
1650918525
с большим трудом однажды удалось собрать ударный состав. и потом бездумно его разбазарить.как они лукойлом-то руководят,горе-управленцы?
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ninja1945
1650919558
Уткин тебя спросить забыли
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paracetamol
1650919906
Енисей свиней вынесет дважды: в Кубке и в стыках!
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_Marqella_
1650929422
Уткин как обычно...был бы повод кого нибудь по троллить...
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Боцман59rus
1650933315
_ полностью согласен, я и вылет в ФНЛ переживу если это очистит клуб от разного рода барыг, эскортниц и прочего неликвида, работающего на свой карман>)))
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spam2009
1650944291
Боюсь этим людям что с гуся вода, что с утки. Уж простите за такой каламбуристый сарказм...
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FС Spаrtак
1650944498
сколько желчи у этой жирной утки
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somn
1650948416
Злой Уткин...
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