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Уткин: «Стыковые матчи «Спартака» я бы с интересом посмотрел. Желаю катастрофы людям, управляющим этой командой»

Журналист и блогер Василий Уткин поделился мыслями о том, что «Спартак» может завершить сезон РПЛ в зоне переходных матчей.

«Четыре тура до конца чемпионата, и волновать это должно в первую очередь «Спартак». Мне очень понравились рассуждения о том, что у «Спартака» остался довольно сложный календарь.

Там есть матч с «Зенитом», игры с «Уралом» и «Химками», которые, как и «Спартак», ведут борьбу за выживание, за то, чтобы не попасть в прямой вылет или вырваться из зоны переходных матчей. Обе игры «Спартак», кстати, проводит на выезде.

Суть здесь в чем. Невозможно занимать десятое место и считать, что у тебя может быть простой календарь.

Я бы, кстати, с интересом посмотрел стыковые матчи с участием «Спартака», прямо с интересом. Не потому, что я желаю зла, а потому что я желаю катастрофы людям, которые этой командой сейчас управляют.

Они, мне кажется, ее абсолютно заслужили. Пускай они почувствуют себя на грани этой катастрофы», – сказал Уткин.

  • «Спартак» занимает 10-е место в таблице чемпионата.
  • Отрыв от зоны стыков – 3 очка.
  • Команде осталось сыграть с «Крыльями Советов», «Уралом», «Зенитом» и «Химками».

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Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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Сегодня, 22:18
Комментарии2
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    Рейтинг: +5067

    TOMSON 23 минуты назад

    Собственно Спартаку осталось сыграть со всеми своими конкурентами.

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    Рейтинг: +10625

    alex1951 23 минуты назад

    Впервые соглашусь с Утей-Путей)))

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