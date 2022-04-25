Зеленов – о конфликте сотрудника «Спартака» и журналиста: «Видимо, корреспондент «Матч ТВ» ехал на вокзал с другой задачей»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на обвинения Василия Конова в грубом отношении сотрудника службы безопасности клуба к журналисту «Матч ТВ».

«Корреспондент «Матч ТВ» Михаил Гончаров приехал на вокзал встречать «Спартак» из Ростова. Сотрудник службы безопасности клуба сказал нашему корру, что «твой телефон сейчас улетит ***, если не перестанешь снимать», – написал ранее Конов в телеграме.

«Несколько журналистов встречали команду на перроне. Хотя это не микст-зона, некоторые игроки все равно ответили на вопросы. Например, капитан Георгий Джикия дал развернутое интервью.

Видимо, корреспондент «Матч ТВ» ехал на вокзал с другой задачей», – сказал Зеленов.

«Спартак» проиграл «Ростову» (2:3) в 26-м туре.

Команда идет на 10-м месте в РПЛ.

Расстояние от зоны стыковых матчей – 3 очка.

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