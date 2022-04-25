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Зеленов – о конфликте сотрудника «Спартака» и журналиста: «Видимо, корреспондент «Матч ТВ» ехал на вокзал с другой задачей»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на обвинения Василия Конова в грубом отношении сотрудника службы безопасности клуба к журналисту «Матч ТВ».

«Корреспондент «Матч ТВ» Михаил Гончаров приехал на вокзал встречать «Спартак» из Ростова. Сотрудник службы безопасности клуба сказал нашему корру, что «твой телефон сейчас улетит ***, если не перестанешь снимать», – написал ранее Конов в телеграме.

«Несколько журналистов встречали команду на перроне. Хотя это не микст-зона, некоторые игроки все равно ответили на вопросы. Например, капитан Георгий Джикия дал развернутое интервью.

Видимо, корреспондент «Матч ТВ» ехал на вокзал с другой задачей», – сказал Зеленов.

  • «Спартак» проиграл «Ростову» (2:3) в 26-м туре.
  • Команда идет на 10-м месте в РПЛ.
  • Расстояние от зоны стыковых матчей – 3 очка.

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Источник: Sport24

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Сегодня, 15:09
Комментарии1
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    Рейтинг: +13826

    Barmaleushka 12 минут назад

    Видимо Спартак ехал в Ростов на Дону с "другой" задачей .

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