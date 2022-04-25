Главные новости дня. Черчесов выиграл чемпионат Венгрии, «Спартак» проиграл «Ростову»

Неймар попросил фанатов «ПСЖ» не освистывать его

Дриусси лидирует в гонке бомбардиров МЛС

Рюдигер уйдет из «Челси» в «Реал»

«Наполи» проиграл «Эмполи», ведя 2:0 к 80-й минуте

Сын главного инвестора «Химок» Садыгов забил с центра поля. Он отличился во втором своем матче подряд

«Спартак» проиграл «Ростову» (2:3), а ЦСКА победил «Динамо»

Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»

«Ференцварош» Черчесова стал чемпионом Венгрии

«Реалу» осталось набрать 1 очко для чемпионства