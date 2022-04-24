Главные новости дня. «Бавария» и «ПСЖ» стали чемпионами; Азмун забил дебютный мяч за «Байер»

«Сочи» требует от европейского клуба 10 миллионов за Кассьерру (Metaratings).

Руденко: «Давно хотел покинуть «Спартак». Я там засиделся».

Неизвестный угрожал взорвать дом Магуайра, если он не покинет «МЮ» в течение 72 часов (The Sun).

Полузащитник «Локо» Куликов: «Если перейдем в Азию, там можно будет все повыигрывать».

Азмун забил дебютный гол за «Байер».

Зума будут судить 24 мая. Игроку грозит 5 лет тюрьмы.

«Бавария» выиграла Бундеслигу 10-й раз подряд. Это рекорд топ-5 лиг Европы.

«Арсенал» провел обстоятельные переговоры по Жезусу (The Athletic).

Лига 1. «ПСЖ» сыграл вничью с «Лансом» и взял 10-е чемпионство.

Холанд передумал переходить в «Реал» из-за Бензема (Гильем Балаге).