⚽ РПЛ. «Урал» сыграет с «Уфой», «Локо» примет «Нижний Новгород», «Сочи» встретится с «Ахматом»

Сегодня, 23 апреля, стартует 26-й тур чемпионата России. На субботу запланированы три матча.
Сначала «Урал» примет «Уфу», затем «Локомотив» дома встретится с «Нижним Новгородом», а закроют игровой день «Сочи» и «Ахмат» на «Фиште».
Россия. РПЛ. 26-й тур
23 апреля, 14:00 мск
Локомотив (Москва) – Нижний Новгород
23 апреля, 16:30 мск
23 апреля, 19:00 мск
Рубин (Казань) – Арсенал (Тула)
24 апреля, 14:00 мск
Химки – Крылья Советов (Самара)
24 апреля, 14:00 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва)
24 апреля, 16:30 мск
ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва)
24 апреля, 19:30 мск
Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург)
25 апреля, 19:00 мск
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