⚽ РПЛ. «Урал» сыграет с «Уфой», «Локо» примет «Нижний Новгород», «Сочи» встретится с «Ахматом»

Сегодня, 23 апреля, стартует 26-й тур чемпионата России. На субботу запланированы три матча.

Сначала «Урал» примет «Уфу», затем «Локомотив» дома встретится с «Нижним Новгородом», а закроют игровой день «Сочи» и «Ахмат» на «Фиште».

Россия. РПЛ. 26-й тур

Урал (Екатеринбург) – Уфа

23 апреля, 14:00 мск

Локомотив (Москва) – Нижний Новгород

23 апреля, 16:30 мск

Сочи – Ахмат (Грозный)

23 апреля, 19:00 мск

Рубин (Казань) – Арсенал (Тула)

24 апреля, 14:00 мск

Химки – Крылья Советов (Самара)

24 апреля, 14:00 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва)

24 апреля, 16:30 мск

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ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва)

24 апреля, 19:30 мск

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Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург)

25 апреля, 19:00 мск

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