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⚽ РПЛ. «Локомотив» победил «Нижний Новгород», «Сочи» – «Ахмат»

Вчера, 23 апреля, стартовал 26-й тур чемпионата России. На субботу были запланированы три матча.

Сначала «Урал» принял «Уфу» (2:1), затем «Локомотив» дома встретился с «Нижним Новгородом» (2:1), а закрыли игровой день «Сочи» и «Ахмат» на «Фиште» (3:2).

Россия. РПЛ. 26-й тур

Рубин (Казань) – Арсенал (Тула)

24 апреля, 14:00 мск

Химки – Крылья Советов (Самара)

24 апреля, 14:00 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва)

24 апреля, 16:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва)

24 апреля, 19:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург)

25 апреля, 19:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Урал (Екатеринбург) – Уфа – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бикфалви, 25; 2:0 – Мишкич, 53; 2:1 – Агаларов, 80.

Локомотив (Москва) – Нижний Новгород – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Жемалетдинов, 37; 2:0 – Жемалетдинов, 53; 2:1 – Кравцов, 77.

Сочи – Ахмат (Грозный) – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Садулаев, 31; 1:1 – Кассьерра, 53; 2:1 – Юсупов, 57; 2:2 – Себай, 66; 3:2 – Терехов, 84.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Бомбардир»

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