Главные новости дня. Конте хочет возглавить «ПСЖ», «МЮ» могут покинуть 18 футболистов

18 футболистов могут летом покинуть «Манчестер Юнайтед».

«Спартак» сделал ретро-фотосессию в поезде, на котором отправился в Ростов-на-Дону. Николсон позировал с бутылками и подстаканником.

Зелимхан Бакаев: «Я – нынешняя звезда российского футбола. Маркитесов – будущая».

Конте хочет возглавить «ПСЖ» со следующего сезона (Le Parisien).

«Первый безуглеродный матч»: ЦСКА приедет на дерби с «Динамо» на электробусе.

Мама Мбаппе прилетела в Катар на переговоры о продлении контракта с «ПСЖ» (GFFN).

Контракт Семака автоматически продлится, если «Зенит» займет в РПЛ место не ниже второго («СЭ»).

Мбаппе потребовал у «Реала» на 100 миллионов больше, чем было согласовано. Клуб отказал.

Рэшфорд хочет перейти в «Барселону». Он не входит в планы тен Хага.

Эриксен согласился вернуться в «Тоттенхэм» по окончании сезона (Todofichajes).