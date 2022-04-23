Главные новости дня. Конте хочет возглавить «ПСЖ», «МЮ» могут покинуть 18 футболистов

18 футболистов могут летом покинуть «Манчестер Юнайтед».
«Спартак» сделал ретро-фотосессию в поезде, на котором отправился в Ростов-на-Дону. Николсон позировал с бутылками и подстаканником.
Зелимхан Бакаев: «Я – нынешняя звезда российского футбола. Маркитесов – будущая».
Конте хочет возглавить «ПСЖ» со следующего сезона (Le Parisien).
«Первый безуглеродный матч»: ЦСКА приедет на дерби с «Динамо» на электробусе.
Мама Мбаппе прилетела в Катар на переговоры о продлении контракта с «ПСЖ» (GFFN).
Контракт Семака автоматически продлится, если «Зенит» займет в РПЛ место не ниже второго («СЭ»).
Мбаппе потребовал у «Реала» на 100 миллионов больше, чем было согласовано. Клуб отказал.
Рэшфорд хочет перейти в «Барселону». Он не входит в планы тен Хага.
Эриксен согласился вернуться в «Тоттенхэм» по окончании сезона (Todofichajes).