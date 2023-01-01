Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
3 Тест: кино или настоящий футбол?
Тест: кино или настоящий футбол?

«Спартак»: «Никаких предложений участвовать в летнем турнире «Матч ТВ» мы не получали»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поговорил о планах клуба на лето. Возможно, он поучаствует в предсезонном турнире в России.

«Играем ли на турнире «Матч ТВ»? Мы еще никаких предложений от «Матч ТВ» не видели, это раз. Ни формат, ничего.

Плюс у нас вроде бы второй турнир организовывается. Будем смотреть. Это летом все, да», – сказал Мележиков.

  • «Спартак» – неоднократный победитель турниров «Матч ТВ».
  • Клуб еще не знает, где будет проводить летние сборы.
  • Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 10-м.

Тест: назовите все российские клубы

Новости по теме
Селихов: «Со здоровьем все хорошо, полностью восстановился» 1
«Спартак» сделал в поезде ретро-фотосессию
Воспитанник «Спартака» Руденко: «В дерби болел за ЦСКА» 2
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:20
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +357

    (Меня за банили) 1 час назад

    В свете последних событий это будет турнир Зенита. Вечный участник и вечный победитель!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11