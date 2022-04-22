«Спартак»: «Никаких предложений участвовать в летнем турнире «Матч ТВ» мы не получали»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поговорил о планах клуба на лето. Возможно, он поучаствует в предсезонном турнире в России.

«Играем ли на турнире «Матч ТВ»? Мы еще никаких предложений от «Матч ТВ» не видели, это раз. Ни формат, ничего.

Плюс у нас вроде бы второй турнир организовывается. Будем смотреть. Это летом все, да», – сказал Мележиков.

«Спартак» – неоднократный победитель турниров «Матч ТВ».

Клуб еще не знает, где будет проводить летние сборы.

Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 10-м.

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