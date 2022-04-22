Nike остаeтся техническим спонсором «Спартака». Уже согласована форма на сезон-2023/24

Коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов заявил, что клуб продолжает сотрудничество с американской компанией Nike.

«Nike на текущий момент является нашим техническим спонсором. Сейчас не ведeтся никаких переговоров о его смене. Ищем варианты доставки уже изготовленных комплектов ретро– и юбилейной формы, которые были подготовлены под год 100-летия.

Также согласованы комплекты формы на сезон-2023/2024, которые были произведены с учeтом традиций клуба и новых идей», — сказал Махмутов.

«Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.

Команда сыграет в 1/2 финала Кубка России с «Енисеем».

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