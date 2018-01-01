Как зайти на сайт 1win: зеркало и другие способы

Зеркало рабочее бк 1win

Зеркало рабочее бк 1win

Компания 1win широко известна в мире гемблеров. На сайте или зеркале 1win вы найдете широкий спектр развлечений: ставки на спорт и киберспорт, покер, казино, азартные игры. 1win предлагает бетторам очень достойную линию на спорт и киберспорт, низкую маржу и быстрые выплаты. Однако не у каждого беттора есть возможность беспрепятственно зайти на сайт букмекера. Это связано с законодательством отдельных государств. Если в вашей стране заблокирована БК 1win, рабочее зеркало на сегодня придет на помощь.

Почему я не могу зайти на сайт 1win?

Блокировка сайта букмекерской компании 1win связана с законодательством ряда стран, в частности, России. Контора работает по лицензии Кюрасао, а вот разрешения ФНС РФ не имеет. Соответственно, в России «1Вин» – нелегальный букмекер, а официальные сайты таких БК уже не первый год блокируются. Более того, все легальные российские букмекерские компании предлагают на своих веб-ресурсах исключительно ставки на спорт, а у 1win есть казино, слоты и другие азартные развлечения, что также не поощряется законом.

Чтобы обходить подобные блокировки, администрация БК регулярно создает зеркала – точные копии официального сайта. Они полностью повторяют дизайн и функционал основного ресурса, а единственное отличие заключается в адресе портала. Обычно в него добавляют несколько букв или цифр, а вот домен остается неизменным. Следует помнить, что зеркала не вечные: их также вычисляют и блокируют. О способах поиска актуального и рабочего зеркала 1win на сейчас речь пойдет ниже.

Но не всегда причиной отсутствия доступа к сайту является блокировка со стороны провайдера. На портале также могут вестись ремонтные работы, о чем обычно предупреждают заранее. Кроме того, сайт может находиться в процессе переезда на другой сервер. В этих случаях также поможет зеркало 1win, ведь оно дает доступ к другому веб-ресурсу.

В 1win зеркало не только обеспечивает бесперебойный доступ на платформу, но также обладает и рядом других преимуществ. Так, зеркалирование защищает данные юзеров от утраты или повреждения. Вы всегда можете получить доступ к своему аккаунту с уже имеющимися логином и паролем.

Особенности альтернативных сайтов

Эффективность использования зеркал для попадания на сайты оффшорных букмекеров давно доказана опытом пользователей. Несмотря на большое количество официальных российских букмекеров, далеко не все отечественные бетторы хотят регистрироваться у них. На то существует ряд причин:

валютой счета может быть только российский рубль. Некоторым игрокам удобнее делать ставки и производить расчеты в другой валюте – допустим, долларах США или евро;

верификация. В легальных российских БК это обязательная процедура, тогда как международные беттинговые компании просят пользователей пройти идентификацию личности выборочно. Сама процедура верификации у оффшорного букмекера также упрощена – достаточно заполнить личные данные и отослать скан или фото документа, тогда как в РФ нужно быть зарегистрированным клиентом ЦУПИС;

наличие казино, покер-рума, слотов и других развлечений. Устав от ставок, на официальном сайте или зеркале 1win можно насладиться другими азартными играми. Лицензированные российские БК принимают только пари на спорт;

вариативность линии. Международные букмекеры в большинстве своем превосходят российские конторы по наполнению линии. Это также касается киберспорта – в некоторых конторах России такого раздела нет в принципе, тогда как в мире киберспортивные дисциплины по популярности уступают футболу и, возможно, теннису с хоккеем. В БК 1win под киберспорт даже выделен отдельный раздел;

разнообразие платежных методов. В российских БК набор ограничен: карты банков РФ, QIWI и ЮMoney-кошельки и еще пару методов. Международные букмекеры, в том числе, «1Вин» предлагает клиентам на выбор огромный ассортимент платежных систем и онлайн-кошельков. В оффшорных БК открыта возможность проведения транзакций в криптовалюте, чего не встретишь в конторах России.

Зеркало рабочее бк 1win

Зеркало рабочее бк 1win

Как видим, у международных букмекеров, к которым относится и 1win, хватает преимуществ. Безусловно, есть и минусы, главный из которых – нелегальный статус в РФ и вытекающие отсюда трудности с доступом к официальному сайту. В этом случае очень пригодится зеркало «1Вин», которое предоставляет полноценный функционал, схожий с оригинальной платформой. На зеркальном сайте беттор может:

регистрироваться и проходить верификацию;

пользоваться бонусами и акциями;

заключать пари на спорт, киберспорт и виртуальный спорт в прематче или лайве;

пополнять счет и выводить деньги;

играть в онлайн-казино, игровые автоматы, покер, слоты;

общаться со службой поддержки;

изучать документы, лицензии;

читать новости 1win.

Не стоит беспокоиться, что вы не станете обладателем какого-либо подарка от 1win по той причине, что не имеете доступа к главному сайту. Зеркало сохраняет 100%-ную идентичность и надежность основного веб-портала. Также бетторы могут быть спокойны за сохранность их конфиденциальности и стабильность выплат. Некоторые игроки считают, что поскольку зеркало не является оригинальной страницей конторы, то и ставки не считаются настоящими, а потому получить за них деньги не получится. Но на деле зеркало 1win имеет официальный статус БК, потому каждая ставка на площадке реальна, а вывод средств по ней осуществляется по тем же правилам, что и на официальной странице.

В отличие от других методов обхода блокировки, о которых речь пойдет ниже (VPN, прокси, анонимайзеры), зеркало «1Вин» работает с той же скоростью, что и основной сайт. При помощи различных сторонних сервисов и расширений также можно посетить любой из заблокированных сайтов, но их использование может быть связано со значительным ухудшением скорости интернета. При ставках в букмекерской конторе (особенно в режиме Live) такой недостаток может быть критичным. Однако рабочие зеркала 1win сохраняют скорость интернет-соединения в полном объеме.

Где найти зеркало 1win на сегодня

Зеркало рабочее бк 1win

Зеркало рабочее бк 1win

Найти рабочее зеркало БК 1Win сегодня возможно несколькими способами:

написать в службу поддержки конторы по электронному адресу contact@1win.xyz;

подписаться на страницу букмекера в «ВКонтакте» (vk.com/1winn) или на телеграм-канал (t.me/joinchat/Q4E4aYh3gz_nQ6VI). Там вы сможете не только получать актуальные ссылки на рабочие зеркала, но и читать свежие новости о букмекере;

воспользоваться популярными поисковыми системами. Рекомендуем из результатов выдачи выбирать только проверенные ресурсы, например, Sports.ru, где регулярно публикуются актуальные зеркала 1win.

Количество зеркал 1win в интернете растет каждый день, поскольку компания старается максимально облегчить клиентам из разных стран доступ к своим продуктам. Кроме того, старые зеркала регулярно блокируются, поэтому администрация создает новые.

Как зарегистрироваться на зеркале 1win?

Еще раз подчеркнем, что зеркальный сайт букмекера «1Вин» ничем не отличается от оригинального. Соответственно беттор может после перехода на зеркало войти в свой аккаунт с данными, которые указывал при регистрации на основном веб-портале БК. Если же вы только хотите стать клиентом международного букмекера 1win, нужно пройти регистрацию – зеркальный сайт предоставляет такую возможность.

Пошаговая регистрация на зеркале 1win выглядит следующим образом:

нажать кнопку «Регистрация» справа вверху;

выбрать предпочтительный метод – быстрая регистрация или через соцсети;

при быстрой регистрации нужно указать валюту счета (в списке есть российский рубль), номер телефона, e-mail и пароль, а также промокод при наличии и нажать «Зарегистрироваться»;

при втором методе нужно выбрать валюту и соцсеть, при помощи которой вы будете входить на сайт и зеркало 1win. На выбор предлагаются Facebook, Google, «ВКонтакте», Mail.ru, «Одноклассники», Telegram, Яндекс и Steam. После этого вас перебросит на страницу входа в соцсеть, где нужно ввести личные данные. Они будут совпадать с логином и паролем для входа в аккаунт БК.

После регистрации вы можете пополнить счет любым удобным методом и начать делать ставки на зеркале 1win либо наслаждаться другими азартными развлечениями. Верификация сразу после создания аккаунта не требуется – администрация может затребовать ее при первом выводе денег. В личном кабинете «1Вин» даже не предусмотрен отдельный раздел для верификации и загрузки документов. Если к вам возникнут вопросы, вы получите уведомление, и тогда нужно будет отправиться в службу безопасности скан-копии или фото своих документов. Подтверждение личности обычно занимает не больше суток.

Новые клиенты 1win сразу после регистрации могут получить приветственный бонус – плюс 500% к депозиту. Он доступен и на главном сайте, и на любом из рабочих зеркал. С подробностями получения и отыгрыша подарка вы можете ознакомиться в разделе «Акции и бонусы». Там же можно прочитать о других бонусных предложениях для клиентов букмекерской конторы «1Вин».

Другие способы обхода блокировки сайта 1win

Зеркало 1win является оптимальным способом обхода блокировки, но не единственным. На сайте есть специальный раздел, в котором администрация помогает игрокам преодолеть запреты. В нем указан еще один удобный способ – установка мобильного приложения 1win.

Приложение нужно скачивать и устанавливать на телефон, то есть, оно является обособленной программой, которую не могут отследить провайдеры. Следовательно, посредством приложения вы сможете в любое время суток попадать на сайт «1Вин», не используя зеркало. Установить софт можно на трех операционных системах:

Windows;

Android;

iOS.

За установку мобильного приложения полагается бонус в размере 5000 рублей. Перед выводом подарок нужно отыграть.

Также предлагаем вашему вниманию еще несколько методов обхода блокировки:

VPN-сервисы. С их помощью вы меняете свой IP, и устройство отображается уже в другой стране;

расширения в браузере. Например, можно включить VPN-расширение в «Опере» и обойти бокировку. Учтите, что это замедлит скорость работы браузера;

Tor. Известный многим юзерам браузер, который помогает сохранять полную анонимность в Сети. Благодаря этому вы можете попасть на любой заблокированный сайт. Учтите, что браузер на территории РФ также блокируется: при открытии интернет-проводника возникает проблема подключения к сети.

прокси. Промежуточный сервер между клиентом и целевым сервером меняет IP-адрес. В итоге игрок получает доступ к закрытому порталу.

Несмотря на множество способов обойти блокировку сайта 1Win, зеркало остается самым надежным и популярным среди бетторов. Зеркальный сайт обеспечивает игроку те же функции, что и на основном портале, и высокую скорость интернет-соединения, благодаря чему процесс беттинга остается удобным и приятным.

FAQ

Нужна ли регистрация на зеркале, если есть аккаунт на основном сайте 1win?

Повторная регистрация не нужна – вы можете зайти в свой игровой счет с имеющимися логином и паролем.

Можно ли зайти на зеркало со смартфона или планшета?

Да, это возможно.

Есть ли у 1win другие способы обхода блокировки?

Компания предлагает установить приложения на iOS, Android или Windows. Кроме того, вы можете воспользоваться сторонними ресурсами: анонимайзерами или VPN-сервисами.

Где найти зеркало «1Вин»?

БК рекомендует клиентам подписаться на телеграм-канал или страницу «ВКонтакте» 1win. Кроме того, актуальное зеркало можно найти на нашем сайте.

Зеркало рабочее бк 1win

Зеркало рабочее бк 1win