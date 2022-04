Букмекерская контора 1xbet — признанный лидер на рынке ставок. Контора активно развивает в странах СНГ и Европы, но не во всех букмекер считается легальным. Это связано с отсутствием локальных лицензий. У букмекера есть лицензия, полученная в Кюрасао, поэтому нелегальной ее считают в тех странах, где необходима местная лицензия, например, в России.

В России и ряде других стран, официальный сайт букмекерской конторы 1xbet.com заблокирован. При переходе по вкладке, появится надпись «This Website is not available in your country». Это говорит о том, что сайт букмекера недоступен в вашем регионе.

Букмекерская контора 1xBet принимает игроков из России. На сайте можно зарегистрироваться, пополнить счет в рублях, делать ставки и заказать выплату. Для обхода блокировки используют запрос 1xbet рабочее зеркало на сегодня. «Сегодня» — актуальная дата на момент запроса.

Рабочее зеркало бк 1xbet

Зеркало 1xbet — официальный сайт букмекерской конторы «1хБет», который отличается от оригинального портала только доменным именем. При авторизации на сайте пользователь получает доступ к своему личному кабинету, как и при заходе на 1xbet.com.



Главная страница рабочего зеркала

Рабочее зеркало официального сайта необходимо для обхода блокировки в связи со статусом нелицензированного букмекера в России. Помимо этого, использование зеркала позволяет ускорить загрузку сайта и пользоваться теми же преимуществами, которые дает официальный портал:

высокие коэффициенты;

бесплатные трансляции матчей;

удобный интерфейс;

бонус за регистрацию;

Live-казино;

витрина промокодов (магазин бонусов);

покер;

игра в слоты;

удобная система пополнения счета и вывода;

регистрация.

Процесс работы с зеркалом бк: регистрация, идентификация, ставки, заказ выплаты и другие действия ничем не отличаются от использования официального сайта 1xbet.com. Единственной проблемой доступности рабочего зеркала остается их периодическая блокировка.

Как играть без рабочего зеркало

Зеркало 1xbet не единственный способ посетить сайт букмекера игрокам из России. У БК есть разработанные приложения для смартфонов с ОС Android и iOS. Также есть программа для ставок, которая устанавливается на ПК:

Скачать клиент для ПК по ссылке https://1xbet-08477.top/ru/desktop/?type_app=1;

Скачать приложения для смартфонов с ОС Android и iOS по ссылке https://1xbet-08477.top/ru/mobile/.

Все три приложения повторяют функционал основного игрового портала и позволяют обойти блокировку сайта букмекера.



Приложения для ПК и смартфонов

Помимо установки приложений на смартфон или ПК можно воспользоваться программами, которые позволяют подменять IP-адрес пользователя. Есть платные и бесплатные VPN. Список наиболее популярных VPN-сервисов:

ExpressVPN: стоимость подписки 12,95 долларво в месяц, при покупке подписки на 1 год, стоимость месяца 8,32. Можно вернуть деньги после месяца работы, отказавшись от продления подписки;

CyberGhost: стоимость подписки на месяц 12,99 долларов, при оплате 3-х лет работы сервиса, стоимость одного месяца 2,48;

Private Internet Acess: стоимость подписки на месяц 11,99 долларов, при оплате на 1 год, стоимость месяца 2,19. Есть бесплатная демо-версия;

PrivateVPN: стоимость подписки на 1 месяц 8,99 долларов, при оплате на 1 год, стоимость 1 месяца работы сервиса 2 доллара;

ProtonVPN: бесплатный VPN со 122 серверами в 3 странах. Есть платные тарифы со стоимостью от 4 до 24 долларов в месяц. Тарифы отличаются количество серверов, скоростью подключения.

Это далеко не полный список VPN-сервисов. Можно найти полностью бесплатные VPN, например, SoftEther.

Где найти актуальное рабочее зеркало

Рабочее зеркало 1xbet может в любой момент перестать работать. Это связано с тем, что активные ссылки на сайт букмекера постоянно отслеживаются и заносятся в черный список. На отслеживание зеркала на сайт букмекерской конторы уходит много времени, поэтому ссылки блокируются, но не так часто.

Информацию о рабочем зеркале бк 1xbet можно найти в поисковиках Google или Яндекс. Для получения актуальных ссылок на сайт букмекера потребуется ввести запрос «Рабочее зеркало бк 1хбет». В поисковой выдаче будут ссылки на ресурсы, которые публикуют информацию о рабочем зеркале.

Найти новые ссылки на сайт букмекерской конторы можно воспользовавшись службой поддержкой бк 1xbet.



Контакты для связи

Для связи с саппорт можно воспользоваться общением по электронной почте: info@1xbet-team.com или support@1xbet-team.com. По номеру +357 96355673 можно открыть чат со службой поддержки в мессенджерах WhatsApp или Viber.

Регистрация на сайте

Воспользовавшись VPN, установив приложение или найдя актуальное 1xbet зеркало, можно активно пользоваться порталом. Знакомство с букмекерской конторы начинается с регистрации аккаунта. Для создания учетной записи необходимо воспользоваться формой регистрации на официальном сайте бк, который открывается через рабочее зеркало.



Регистрация аккаунта

Создание учетной записи доступно следующими способами, в скобках указаны поля в регистрационной анкете для заполнения:

В 1 клик (страна, валюта, промокод);

По телефону (номер, код из СМС, валюта, промокод);

По E-mail (страна, область, город, валюта, E-mail, номер телефона, имя, фамилия, пароль, повтор пароля, промокод);

Социальные сети и мессенджеры (валюта, страна, промокод).

Для регистрации через социальные сети можно воспользоваться аккаунтами в Вконтакте, Яндекс, Одноклассники, Google, Mail.ru и Telegram.

Регистрация на сайте 1xbet доступна для жителей России в возрасте от 18-ти лет. В списке валют есть российский рубль, но есть и другие валюты. Всего более 20-ти. Включая криптовалюты.

Бонусы за регистрацию

1хбет объединяет на одной платформе букмекерскую контору и онлайн-казино. При регистрации аккаунта можно выбрать приветственный бонус для казино или для букмекерской конторы.



Бонусы на первый депозит

Новые пользователи бк 1хбет могут забрать бонус 120% на первый депозит. Максимальный размер бонуса 25 000 рублей. Размер вознаграждения зависит от суммы стартового пополнения счета:

100% за депозит до 9 000 рублей;

110% за депозит от 9 001 до 14 999 рублей;

115% за депозит от 15 000 до 19 999 рублей;

120% за депозит от 20 000 рублей.

Получить бонус можно в течение 30 дней с момента регистрации. Минимальная сумма депозита 100 рублей. Бонус доступен игрокам из России. При активации бонуса в 100% необходимо выполнить оборот ставок в пять раз превышающий размер бонуса. Пример, бонус 5 000 рублей, учитывая вейджер в размере х 5, оборот ставок составит 25 000 рублей (5 000 х 5). При бонусе 110% и выше, оборот ставок в 10-ти кратном размере. В отыгрыше участвуют только ставки типа «Экспресс» минимум из 3-х событий с коэффициентом каждого от 1,50.

Клиенты, которые играют в казино, получают более щедрое предложение. Бонус на первый депозит от 10 евро с максимальной суммой вознаграждений 1 500 евро. Дополнительно клиент получает 150 фриспинов. Вознаграждение доступно на четыре первые депозита в пропорции:

100% к сумме пополнения и 30 фриспинов;

50% к сумме пополнения и 35 фриспинов;

25% к сумме пополнения и 40 фриспинов;

25% к сумме пополнения и 45 фриспинов.

Максимальное вознаграждение 300, 350, 400 и 450 евро на первый, второй, третий и четвертый депозит. Отыгрыш каждого бонуса в течение 7 дней с множителем х35.

Финансовый вопрос

Букмекерская контора 1xbet принимает ставки в российском рублей и более чем в 20-ти других валютах, включая криптовалюты. Для пополнения счета подходят следующие платежные системы:

Банковские карты VISA, MasterCard, Maestro, МИР;

Электронные кошельки: MoneyGO, Skrill, Jeton Wallet, Sticpay, Piastrix;

Криптовалюты;

Терминалы оплаты Киберплат, 24 All Time;

Платежная система EcoPayz;

Электронные ваучеры E-Vouchers, Flexepin.

Минимальная сумма платежа 50 рублей. Комиссии за платежи нет.



Платежные системы

Для вывода денег доступны следующие платежные системы:

Банковские карты VISA, MasterCard, Maestro, МИР;

Электронные кошельки MoneyGO, WebMoney, Skrill, Astropay, Jeton Wallet, Sticpay, Piastrix;

Криптовалюты;

Платежная система ecoPayz.

Минимальная сумма перевода 100 рублей. Для банковских карт системы МИР — 1 500 рублей.

Заключение

Рабочее зеркало 1хбет помогает обойти блокировку ресурса в России. Рабочее зеркало является полноценной копией сайта, но расположенной по другому адресу. Помимо ссылки на актуальное зеркало можно воспользоваться VPN или приложениями для ПК и смартфонов.

В России у 1xbet есть лицензированный представитель холдинга. В России можно размещать ставки на сайте – проект «1хСтавка». Это полноценный аналог букмекерской конторы 1хбет. Есть схожий набор видов спорта и размеры коэффициентов. На «1хСтавка» нет онлайн-казино, покера и других азартных игр.