Регистрация в БК 1win

В этой статье мы с вами узнаем как можно зарегистрироваться и нужно ли проходить верификацию в букмекерской конторе 1Вин, какие есть правила при прохождении этих процедур и куда можно обратиться в случае возникших проблем, а также ответим на основные вопросы, которые могут возникнуть на ранее упомянутых этапах.
Пошаговая инструкция по регистрации в БК 1win на сайте
Чтобы начать делать ставки и выводить затем выигрыш, необходимо для начала пройти регистрацию на сайте букмекера. А Для этого вам нужно проделать следующие шаги:
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Зайти в вашем браузере на устройстве по ссылке: https://1win.ru/;
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В средней верхней части экрана нажать на меню «Регистрация»;
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В левой части экрана кликнуть на поле «зарегистрироваться в 1win»;
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В открывшейся форме регистрации (она откроется на зеркале БК 1win) выберите подходящий вам способ из двух предложенных:
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Быстрая регистрация. Буквально в один клик. Здесь нужно будет выбрать валюту, указать номер телефона, e-mail, пароль, промокод (если имеется) и подтвердить нажатием галочки согласием с условиями и правилами БК;
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Через Соц. сети. Выбирается социальная сеть из предложенных букмекером (VK, Odnoklassniki, Google, Yandex, Mail, Telegram, Steam). А также нужно указать игровую валюту, промокод (при наличии), который можно найти у нас на сайте, либо же через поисковые системы на домене sports.ru. После чего нажать на галочку слева от информации с подтверждением ознакомления и согласиями с условиями букмекерской конторы.
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Кликнуть на поле в нижней части регистрационной формы с названием «Зарегистрироваться».
После этого если регистрация прошла успешно, выйдет соответствующее окошко, где будут указаны ваши авторизационные данные, которые вам нужно будет сохранить для дальнейшего входа в БК на других устройствах.
Регистрация через сайт не единственный способ для ее прохождения, вы также сможете ее пройти как в мобильной версии сайта, так и в приложении букмекера.
Прохождение верификации в 1Win
Чтобы успешно пройти идентификацию личности, нужно при прохождении регистрации указывать корректные личные данные, которые принадлежат вам. Иначе могут впоследствии возникнуть проблемы с выводом средств. В 1win прохождение верификации не является обязательным пунктом для того, чтобы делать ставки после регистрации и пользоваться другим функционалом букмекерской конторы. Но букмекер в дальнейшем имеет право запросить идентификационные документы у каппера, чтобы он подтвердил ими свою личность. Зачастую эта информация запрашивается, когда совершается вывод денежных средств. Она может быть в форме видеозвонка через мессенджеры, также и просто по отправке фотографий документов.
Основные правила при регистрации и верификации в БК 1Вин
Чтобы обезопасить ваши личные данные при прохождении процедуры регистрации в БК 1Win, вам нужно придерживаться следующим правилам:
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Если будете проходить ее на официальном зеркале сайта, то ссылку ищите на известных тематических сайтах (наподобие sports.ru, «Рейтинг Букмекеров») или же в социальных сетях букмекера;
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После того как вы зарегистрировались, вам будет предоставлена информация о вашем логине и пароле. Храните эти данные в надежных источниках, желательно с дополнительным шифрованием;
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Указывайте достоверные данные по вашей личности, иначе могут затем возникнуть проблемы с использованием функционала БК. Правильно указанные данные не должны создать проблем в дальнейшей игре у букмекера;
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Создавайте сложный пароль при регистрации, без содержания последовательных цифр и различных личных данных;
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Не создавайте несколько профилей в БК. Одним игроком может быть использован лишь 1 аккаунт, иначе могут его заблокировать при использовании без сохранения там денежных средств;
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Выводите выигрыш на личные платежные средства, не используйте реквизиты третьих лиц.
Куда обращаться, если возникли проблемы при прохождении регистрации
В случае если у вас возникли какие-либо вопросы, проблемы при регистрации в БК 1Вин вы всегда можете получить квалифицированную помощь в поддержке букмекера. А связаться с поддержкой букмекера 1Вин можно следующими способами:
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Позвонить по номеру телефона: 8 (800) 301 77-89 или 8 (495) 088 88-99;
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Написать в онлайн-чат на официальном сайте букмекера (иконка сообщения всегда у вас будет на странице экрана в правой нижней части). Вам нужно будет указать тему обращения, ID аккаунта и описать саму проблему);
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Отправить письмо с описанием проблемы на п.я. contact@1win.xyz, приложив сразу поэтапно скриншоты ошибок, если таковые имеются.
Возможные вопросы капперов по прохождению регистрации и идентификации в БК 1Win
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Как можно пройти регистрацию в БК, какие есть способы?
Есть возможность прохождение способом быстрой регистрации, а также через социальные сети.
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Обязательна ли верификация у букмекера?
Нет, верификация не обязательна. Но если вы захотите вывести средства, то букмекер у вас их запросит для идентификации.
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Не могу зайти на сайт букмекера, чтобы пройти регистрацию
Букмекер 1Вин нелегальный на территории РФ. Для того чтобы оказаться на его сайте, нужно воспользоваться официальным зеркалом, либо же с использованием различных Vpn-сервисов.
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Где можно пройти регистрацию в БК, кроме сайта?
Вы можете зарегистрироваться на вашем гаджете как в мобильной версии сайта, так и в приложениях устройств с платформой Android и iOS.
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Дают ли приветственный бонус новым игрокам у букмекера 1Вин?
Да, у букмекера есть хороший приветственный бонус на депозит +500% для новых клиентов по промокоду 1Diamonds. Максимальная сумма которого может быть до 75 000 рублей. Более подробная информация об этой акции имеется на сайте букмекера в разделе «Акции и бонусы».