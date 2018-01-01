Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

Регистрация в БК 1win

Зеркало бк 1win

Зеркало бк 1win

В этой статье мы с вами узнаем как можно зарегистрироваться и нужно ли проходить верификацию в букмекерской конторе 1Вин, какие есть правила при прохождении этих процедур и куда можно обратиться в случае возникших проблем, а также ответим на основные вопросы, которые могут возникнуть на ранее упомянутых этапах.

Пошаговая инструкция по регистрации в БК 1win на сайте

Чтобы начать делать ставки и выводить затем выигрыш, необходимо для начала пройти регистрацию на сайте букмекера. А Для этого вам нужно проделать следующие шаги:

  1. Зайти в вашем браузере на устройстве по ссылке: https://1win.ru/;

  2. В средней верхней части экрана нажать на меню «Регистрация»;

  1. В левой части экрана кликнуть на поле «зарегистрироваться в 1win»;

  1. В открывшейся форме регистрации (она откроется на зеркале БК 1win) выберите подходящий вам способ из двух предложенных:

  • Быстрая регистрация. Буквально в один клик. Здесь нужно будет выбрать валюту, указать номер телефона, e-mail, пароль, промокод (если имеется) и подтвердить нажатием галочки согласием с условиями и правилами БК;

  • Через Соц. сети. Выбирается социальная сеть из предложенных букмекером (VK, Odnoklassniki, Google, Yandex, Mail, Telegram, Steam). А также нужно указать игровую валюту, промокод (при наличии), который можно найти у нас на сайте, либо же через поисковые системы на домене sports.ru. После чего нажать на галочку слева от информации с подтверждением ознакомления и согласиями с условиями букмекерской конторы.

  1. Кликнуть на поле в нижней части регистрационной формы с названием «Зарегистрироваться».

После этого если регистрация прошла успешно, выйдет соответствующее окошко, где будут указаны ваши авторизационные данные, которые вам нужно будет сохранить для дальнейшего входа в БК на других устройствах.

Регистрация через сайт не единственный способ для ее прохождения, вы также сможете ее пройти как в мобильной версии сайта, так и в приложении букмекера.

Прохождение верификации в 1Win

Чтобы успешно пройти идентификацию личности, нужно при прохождении регистрации указывать корректные личные данные, которые принадлежат вам. Иначе могут впоследствии возникнуть проблемы с выводом средств. В 1win прохождение верификации не является обязательным пунктом для того, чтобы делать ставки после регистрации и пользоваться другим функционалом букмекерской конторы. Но букмекер в дальнейшем имеет право запросить идентификационные документы у каппера, чтобы он подтвердил ими свою личность. Зачастую эта информация запрашивается, когда совершается вывод денежных средств. Она может быть в форме видеозвонка через мессенджеры, также и просто по отправке фотографий документов.

Зеркало бк 1win

Зеркало бк 1win

Основные правила при регистрации и верификации в БК 1Вин

Чтобы обезопасить ваши личные данные при прохождении процедуры регистрации в БК 1Win, вам нужно придерживаться следующим правилам:

  • Если будете проходить ее на официальном зеркале сайта, то ссылку ищите на известных тематических сайтах (наподобие sports.ru, «Рейтинг Букмекеров») или же в социальных сетях букмекера;

  • После того как вы зарегистрировались, вам будет предоставлена информация о вашем логине и пароле. Храните эти данные в надежных источниках, желательно с дополнительным шифрованием;

  • Указывайте достоверные данные по вашей личности, иначе могут затем возникнуть проблемы с использованием функционала БК. Правильно указанные данные не должны создать проблем в дальнейшей игре у букмекера;

  • Создавайте сложный пароль при регистрации, без содержания последовательных цифр и различных личных данных;

  • Не создавайте несколько профилей в БК. Одним игроком может быть использован лишь 1 аккаунт, иначе могут его заблокировать при использовании без сохранения там денежных средств;

  • Выводите выигрыш на личные платежные средства, не используйте реквизиты третьих лиц.

Куда обращаться, если возникли проблемы при прохождении регистрации

В случае если у вас возникли какие-либо вопросы, проблемы при регистрации в БК 1Вин вы всегда можете получить квалифицированную помощь в поддержке букмекера. А связаться с поддержкой букмекера 1Вин можно следующими способами:

  • Позвонить по номеру телефона: 8 (800) 301 77-89 или 8 (495) 088 88-99;

  • Написать в онлайн-чат на официальном сайте букмекера (иконка сообщения всегда у вас будет на странице экрана в правой нижней части). Вам нужно будет указать тему обращения, ID аккаунта и описать саму проблему);

  • Отправить письмо с описанием проблемы на п.я. contact@1win.xyz, приложив сразу поэтапно скриншоты ошибок, если таковые имеются.

Возможные вопросы капперов по прохождению регистрации и идентификации в БК 1Win

  • Как можно пройти регистрацию в БК, какие есть способы?

Есть возможность прохождение способом быстрой регистрации, а также через социальные сети.

  • Обязательна ли верификация у букмекера?

Нет, верификация не обязательна. Но если вы захотите вывести средства, то букмекер у вас их запросит для идентификации.

  • Не могу зайти на сайт букмекера, чтобы пройти регистрацию

Букмекер 1Вин нелегальный на территории РФ. Для того чтобы оказаться на его сайте, нужно воспользоваться официальным зеркалом, либо же с использованием различных Vpn-сервисов.

  • Где можно пройти регистрацию в БК, кроме сайта?

Вы можете зарегистрироваться на вашем гаджете как в мобильной версии сайта, так и в приложениях устройств с платформой Android и iOS.

  • Дают ли приветственный бонус новым игрокам у букмекера 1Вин?

Да, у букмекера есть хороший приветственный бонус на депозит +500% для новых клиентов по промокоду 1Diamonds. Максимальная сумма которого может быть до 75 000 рублей. Более подробная информация об этой акции имеется на сайте букмекера в разделе «Акции и бонусы».

Зеркало бк 1win

Зеркало бк 1win

Новости по теме
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:48
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11