Кубок России. ЦСКА и «Спартак» сыграют в 1/4 финала

Пора Спартаку брать реванш у коней за чемпионат... Ну и в Юбилейный год нужен трофей!... Верю ждёт нас удача!
В 19:30 по Москве начнется матч 1/4 финала Кубка России между ЦСКА и «Спартаком». Московское дерби состоится на «ВЭБ Арене».
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
- Матч в поле обслужит воронежец Владимир Москалев.
- В случае ничьей в основное время дополнительного времени не будет – сразу серия пенальти.
- Последний раз в Кубке России команды встретились в 2020 году. На этой же стадии сильнее оказался «Спартак» – 3:2.