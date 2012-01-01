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Кубок России. ЦСКА и «Спартак» сыграют в 1/4 финала

В 19:30 по Москве начнется матч 1/4 финала Кубка России между ЦСКА и «Спартаком». Московское дерби состоится на «ВЭБ Арене».

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

  • Матч в поле обслужит воронежец Владимир Москалев.
  • В случае ничьей в основное время дополнительного времени не будет – сразу серия пенальти.
  • Последний раз в Кубке России команды встретились в 2020 году. На этой же стадии сильнее оказался «Спартак» – 3:2.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +112

    rzfxgsk 2 часа назад

    Пора Спартаку брать реванш у коней за чемпионат... Ну и в Юбилейный год нужен трофей!... Верю ждёт нас удача!

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