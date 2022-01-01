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Главные новости дня. Холанд согласился перейти в «Ман Сити». Из «ПСЖ» уйдут все аргентинцы, кроме Месси

«Ливерпуль» разгромил «МЮ» (4:0) и стал первым клубом, забившим манчестерцам девять мячей за сезон АПЛ.

Клопп вместе с фанатами «Ливерпуля» поддержал Роналду. Он пропустил матч из-за смерти новорожденного сына.

«Зенит» не станет продлевать контракт с Крицюком. Летом он уйдет бесплатно (Metaratings).

Агент Карраскаля: «ЦСКА выкупает Хорхе. Контракт на четыре года».

«Красаве» запретили тренироваться в Красногорске (Иван Карпов).

«Матч ТВ» не покажет финал Кубка Франции из-за приостановки прав.

Россиянка Пустовойтова не вошла в список судей на женский Евро-2022.

Холанд согласился перейти в «Манчестер Сити». Он будет получать 500 тысяч фунтов в неделю.

«ПСЖ» летом покинут все аргентинцы, кроме Месси (L’Equipe).

Доннарумма может вернуться в «Милан». Он не хочет оставаться в «ПСЖ».

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Источник: Бомбардир.ру

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