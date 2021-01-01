«Зенит» не станет продлевать контракт с Крицюком. Летом он уйдет бесплатно (

Сейчас уйдет бесплатно, а осенью снова купят за деньги у кого нибудь
Вратарь Станислав Крицюк с большой вероятностью уйдет из «Зенита» в конце сезона.
У 31-летнего россиянина истекает контракт в июне 2022 года. Как пишет Metaratings, петербургский клуб не собирается его продлевать из-за частых травм голкипера.
Крицюк травмировался осенью 2021-го и с тех пор не провел ни одной игры.
- Крицюк перешел в «Зенит» из «Жил Висенте».
- В 11 матчах за клуб он пропустил 15 голов.
- У «Зенита» есть опция продления контракта с Крицюком на один год.