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«Зенит» не станет продлевать контракт с Крицюком. Летом он уйдет бесплатно (

Вратарь Станислав Крицюк с большой вероятностью уйдет из «Зенита» в конце сезона.

У 31-летнего россиянина истекает контракт в июне 2022 года. Как пишет Metaratings, петербургский клуб не собирается его продлевать из-за частых травм голкипера.

Крицюк травмировался осенью 2021-го и с тех пор не провел ни одной игры.

  • Крицюк перешел в «Зенит» из «Жил Висенте».
  • В 11 матчах за клуб он пропустил 15 голов.
  • У «Зенита» есть опция продления контракта с Крицюком на один год.

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Источник: Metaratings.ru

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Комментарии2
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    Рейтинг: +241

    russkiisergei 6 минут назад

    Сейчас уйдет бесплатно, а осенью снова купят за деньги у кого нибудь

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  • ...
    Рейтинг: +3745

    raritet 12 минут назад

    Работа селекционного отдела сразу видна.

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