Экс-волейболист Тетюхин: «Если в российском футболе не будет иностранцев, то все рухнет»

И так , всё рухнуло ! Это , для тех , у кого бананы в глазах , всё хорошо !
Откуда , все эти говоруны радостные , что всё стало лучше ?! Наверное , смотрят зомбоящик , Матч Тв , в том числе с утра до вечера !
Бывший волейболист, олимпийский чемпион Сергей Тетюхин высказался о возможном отъезде иностранцев из РПЛ. По его словам, такое развитие событий закончится крахом.
«У нас в волейболе только два легионера могут выступать за клуб, а не как в футболе, баскетболе: вот если там запретят играть иностранцам, всe рухнет.
В волейболе такой ситуации нет. Кто-то играет с одним иностранцем, кто-то и вовсе без них. Думаю, катастрофического ничего не произойдeт. Понятно, что какое-то время будет нехватка отечественных спортсменов. Не всегда наши игроки могут закрыть позиции, на которые мы приглашаем иностранцев. Как правило, к нам едут ребята топ-уровня. Сразу перекрыть их уровень будет сложно. Но в ближайшие несколько лет молодeжь наберeт кондиции. В каких-то моментах мы потеряем в качестве волейбола, но это не катастрофа», – сказал Тетюхин.
- За март-апрель РПЛ лишилась ряда легионеров.
- Уехали не только игроки, но и тренеры (Маркус Гисдоль, Даниэль Фарке).
- Россия отстранена от международного футбола.