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Экс-волейболист Тетюхин: «Если в российском футболе не будет иностранцев, то все рухнет»

Бывший волейболист, олимпийский чемпион Сергей Тетюхин высказался о возможном отъезде иностранцев из РПЛ. По его словам, такое развитие событий закончится крахом.

«У нас в волейболе только два легионера могут выступать за клуб, а не как в футболе, баскетболе: вот если там запретят играть иностранцам, всe рухнет.

В волейболе такой ситуации нет. Кто-то играет с одним иностранцем, кто-то и вовсе без них. Думаю, катастрофического ничего не произойдeт. Понятно, что какое-то время будет нехватка отечественных спортсменов. Не всегда наши игроки могут закрыть позиции, на которые мы приглашаем иностранцев. Как правило, к нам едут ребята топ-уровня. Сразу перекрыть их уровень будет сложно. Но в ближайшие несколько лет молодeжь наберeт кондиции. В каких-то моментах мы потеряем в качестве волейбола, но это не катастрофа», – сказал Тетюхин.

  • За март-апрель РПЛ лишилась ряда легионеров.
  • Уехали не только игроки, но и тренеры (Маркус Гисдоль, Даниэль Фарке).
  • Россия отстранена от международного футбола.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 19:18
Комментарии2
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    Рейтинг: +8978

    САДЫЧОК 2 часа назад

    И так , всё рухнуло ! Это , для тех , у кого бананы в глазах , всё хорошо !
    Откуда , все эти говоруны радостные , что всё стало лучше ?! Наверное , смотрят зомбоящик , Матч Тв , в том числе с утра до вечера !

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    Рейтинг: +255

    (Меня за банили) 2 часа назад

    Та ну)) В СССР не было иностранцев. Тетюхин конечно волейболист классный, но лучше иногда молчать. Достижения сборной без легионеров на голову выше нынешних достижений.

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