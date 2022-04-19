Экс-волейболист Тетюхин: «Если в российском футболе не будет иностранцев, то все рухнет»

Бывший волейболист, олимпийский чемпион Сергей Тетюхин высказался о возможном отъезде иностранцев из РПЛ. По его словам, такое развитие событий закончится крахом.

«У нас в волейболе только два легионера могут выступать за клуб, а не как в футболе, баскетболе: вот если там запретят играть иностранцам, всe рухнет.

В волейболе такой ситуации нет. Кто-то играет с одним иностранцем, кто-то и вовсе без них. Думаю, катастрофического ничего не произойдeт. Понятно, что какое-то время будет нехватка отечественных спортсменов. Не всегда наши игроки могут закрыть позиции, на которые мы приглашаем иностранцев. Как правило, к нам едут ребята топ-уровня. Сразу перекрыть их уровень будет сложно. Но в ближайшие несколько лет молодeжь наберeт кондиции. В каких-то моментах мы потеряем в качестве волейбола, но это не катастрофа», – сказал Тетюхин.