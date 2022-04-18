Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин: «Странно запрещать «Спартаку» выбирать себе дату юбилея, если люди могут выбирать пол»

Уткин: «Странно запрещать «Спартаку» выбирать себе дату юбилея, если люди могут выбирать пол»

18 апреля 2022, 15:43
6

Журналист и комментатор Василий Уткин высказался о 100-летии «Спартака».

«Итак, «Спартак» сегодня празднует столетний юбилей. Мне, как и Никите Павловичу Симоняну, годом рождения «Спартака» видится 1935-й. Когда он, собственно, стал «Спартаком».

Но и вправду были команды, по отношению к которым «Спартак» стал правопреемником. Мне исполнится в 2035-м шестьдесят три, если доживу.

Но история, строго говоря, не наука, и время наше остается до известной степени свободным. Согласитесь, если сейчас человек может выбирать себе пол (к примеру), и для этого существует масса промежуточных вариантов, то было бы странно запрещать выбирать себе дату юбилея», – написал Уткин в телеграме.

  • «Спартак» занимает 10-е место в таблице РПЛ.
  • По разным версиям, клуб был создан либо 18 апреля 1922 года, либо 19 апреля 1935 года.

Еще по теме:
Назначены судьи на матчи 3-го тура Пути РПЛ Кубка России 1
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака» 4
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Спартак Уткин Василий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilichkadr
1650286693
Вася, не путай божий дар с яичницей. Одно дело историческая дата, с другой, - что на себя сегодня одеть, трусы или крестик.
Ответить
Азбука
1650287041
Пущай меняют пол, но дату не трожь!
Ответить
Беспонтий
1650287888
тадам тыдыщ и упс и прочее такое но как подано красавец
Ответить
Vitaga
1650293647
))) сморозил чушь но смешно. видимо он и хотел этого. юмор есть
Ответить
Чехов на Садовой
1650303260
Тонко , Василий, умно .! Дату рождения, как и пол, меняют граждане с тёмным прошлым либо с мутным настоящим. А то и ещё круче - был мальчик Александр а стала девушка Шура облегчённого поведения и прочими вытекающими последствиями. Да ещё и при таких сутенёрах... , ух ты, мама дорогая.
Ответить
Главные новости
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
1
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
3
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
2
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
27
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
1
Все новости
Все новости
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
1
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
2
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
1
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
3
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
10
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
8
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
Вчера, 16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
Вчера, 15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
Вчера, 15:33
14
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
Вчера, 15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
Вчера, 14:53
31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+