Уткин: «Странно запрещать «Спартаку» выбирать себе дату юбилея, если люди могут выбирать пол»

Пущай меняют пол, но дату не трожь!
Журналист и комментатор Василий Уткин высказался о 100-летии «Спартака».
«Итак, «Спартак» сегодня празднует столетний юбилей. Мне, как и Никите Павловичу Симоняну, годом рождения «Спартака» видится 1935-й. Когда он, собственно, стал «Спартаком».
Но и вправду были команды, по отношению к которым «Спартак» стал правопреемником. Мне исполнится в 2035-м шестьдесят три, если доживу.
Но история, строго говоря, не наука, и время наше остается до известной степени свободным. Согласитесь, если сейчас человек может выбирать себе пол (к примеру), и для этого существует масса промежуточных вариантов, то было бы странно запрещать выбирать себе дату юбилея», – написал Уткин в телеграме.
- «Спартак» занимает 10-е место в таблице РПЛ.
- По разным версиям, клуб был создан либо 18 апреля 1922 года, либо 19 апреля 1935 года.
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