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Уткин: «Странно запрещать «Спартаку» выбирать себе дату юбилея, если люди могут выбирать пол»

Журналист и комментатор Василий Уткин высказался о 100-летии «Спартака».

«Итак, «Спартак» сегодня празднует столетний юбилей. Мне, как и Никите Павловичу Симоняну, годом рождения «Спартака» видится 1935-й. Когда он, собственно, стал «Спартаком».

Но и вправду были команды, по отношению к которым «Спартак» стал правопреемником. Мне исполнится в 2035-м шестьдесят три, если доживу.

Но история, строго говоря, не наука, и время наше остается до известной степени свободным. Согласитесь, если сейчас человек может выбирать себе пол (к примеру), и для этого существует масса промежуточных вариантов, то было бы странно запрещать выбирать себе дату юбилея», – написал Уткин в телеграме.

  • «Спартак» занимает 10-е место в таблице РПЛ.
  • По разным версиям, клуб был создан либо 18 апреля 1922 года, либо 19 апреля 1935 года.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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Комментарии2
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    Рейтинг: +227

    Азбука 4 минуты назад

    Пущай меняют пол, но дату не трожь!

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    Рейтинг: +14337

    ilichkadr 10 минут назад

    Вася, не путай божий дар с яичницей. Одно дело историческая дата, с другой, - что на себя сегодня одеть, трусы или крестик.

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