Уткин: «Странно запрещать «Спартаку» выбирать себе дату юбилея, если люди могут выбирать пол»

Журналист и комментатор Василий Уткин высказался о 100-летии «Спартака».

«Итак, «Спартак» сегодня празднует столетний юбилей. Мне, как и Никите Павловичу Симоняну, годом рождения «Спартака» видится 1935-й. Когда он, собственно, стал «Спартаком».

Но и вправду были команды, по отношению к которым «Спартак» стал правопреемником. Мне исполнится в 2035-м шестьдесят три, если доживу.

Но история, строго говоря, не наука, и время наше остается до известной степени свободным. Согласитесь, если сейчас человек может выбирать себе пол (к примеру), и для этого существует масса промежуточных вариантов, то было бы странно запрещать выбирать себе дату юбилея», – написал Уткин в телеграме.