«Гордимся миллионами верных болельщиков». «Спартак» опубликовал поздравление с юбилеем

Пресс-служба «Спартака» опубликовала поздравление со 100-летием клуба.
«С юбилеем, «Спартак»! Нашему клубу – 100 лет! Целое столетие красно-белой истории, полное трофеев и рекордов!
Сегодня мы желаем крепкого здоровья и долголетия нашим дорогим ветеранам. Ждем новых ярких побед от футболистов, пришедших им на смену. Верим в воспитанников Академии имени Фeдора Черенкова, которая по праву считается одной из лучших в России.
И, конечно, мы гордимся миллионами верных и преданных спартаковских болельщиков!
Искренне надеемся, что непростые времена как можно скорее уйдут в прошлое и мы сможем в полном масштабе отметить столетие любимого клуба на заполненной «Открытие Банк Арене».
С юбилеем, «Спартак»! Пусть Бог хранит тебя!» – написала пресс-служба клуба в телеграме.
- «Спартак» занимает 10-е место в таблице РПЛ.
- По разным версиям, клуб был создан либо 18 апреля 1922 года, либо 19 апреля 1935 года.