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«Гордимся миллионами верных болельщиков». «Спартак» опубликовал поздравление с юбилеем

Пресс-служба «Спартака» опубликовала поздравление со 100-летием клуба.

«С юбилеем, «Спартак»! Нашему клубу – 100 лет! Целое столетие красно-белой истории, полное трофеев и рекордов!

Сегодня мы желаем крепкого здоровья и долголетия нашим дорогим ветеранам. Ждем новых ярких побед от футболистов, пришедших им на смену. Верим в воспитанников Академии имени Фeдора Черенкова, которая по праву считается одной из лучших в России.

И, конечно, мы гордимся миллионами верных и преданных спартаковских болельщиков!

Искренне надеемся, что непростые времена как можно скорее уйдут в прошлое и мы сможем в полном масштабе отметить столетие любимого клуба на заполненной «Открытие Банк Арене».

С юбилеем, «Спартак»! Пусть Бог хранит тебя!» – написала пресс-служба клуба в телеграме.

  • «Спартак» занимает 10-е место в таблице РПЛ.
  • По разным версиям, клуб был создан либо 18 апреля 1922 года, либо 19 апреля 1935 года.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»

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