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Почта России выпустила специальную марку к столетию «Спартака»

Почта России запустила в обращение специальную марку, посвященную столетнему юбилею «Спартака».

На марке стоимостью 25 рублей нанесен логотип московского клуба.

Марки, а также специально изготовленные к этому дню конверты первого дня с изображением «Открытие Банк Арены» и штемпели специального гашения, выпущены в Москве, Архангельске, Казани, Красноярске, Новосибирске, Омске, Орле, Пензе, Челябинске.

  • «Спартак» занимает 10-е место в таблице РПЛ.
  • По разным версиям, клуб был создан либо 18 апреля 1922 года, либо 19 апреля 1935 года.

Фото: ТАСС

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Источник: ТАСС

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