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Главные новости дня. «Спартаку» исполнилось 100 лет, «Краснодар» проиграл «Крыльям Советов»

Останкинская телебашня окрасилась в красно-белые цвета в честь 100-летия «Спартака». Клуб встретил юбилей на 10-м месте.

«Реал» победил «Севилью», уступая 0:2 после первого тайма. Бензема забил победный мяч на 92-й минуте.

«Сочи» – о действиях Кухты: «Как вам такой цирковой номер?».

«Матч ТВ» прервал трансляцию игры «Арминия»«Бавария».

Левандовски недоволен Нагельсманом.

«Краснодар» проиграл «Крыльям Советов», «Сочи» и «Локомотив» сыграли вничью в матче с двумя удалениями.

Марков едва не подрался с фанатами «Арсенала» после поражения от «Ростова» («СЭ»).

Карпин: «Это чудо, что сейчас происходит в «Ростове».

Кан: «Финансовые запросы Холанда за гранью воображения».

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Источник: Бомбардир.ру

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