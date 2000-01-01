«Спартак» встретит 100-летие на 10-м месте

До НАСТОЯЩЕГО, а не нарисованного компашкой Федуна и Ко 100-летия ещё достаточно времени.
Верю, что всё таки о киевского иудея и бешеной башкирки всё таки Спартак очистится в новой, теперешней реалии и тогда команда действительно возродится.
И не клоунами из пресс-службы с их постоянными выс.е.р.ами с целью привлечь внимание к своей "нелёгкой и нужной работе" и оправданием бешеных трат на себя любимых.
Стало известно, какое место после 25-го тура РПЛ будет занимать «Спартак». Команда проведет следующую неделю на десятой строчке.
Это значит, что 100-летие «Спартак» встретит 18 апреля на десятом месте.
- Команда 22 раза становилась чемпионом и 13 раз выигрывала Кубок страны.
- «Спартак» – самый титулованный клуб России.
- Последний официальный трофей был в 2017 году.