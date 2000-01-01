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«Спартак» встретит 100-летие на 10-м месте

Стало известно, какое место после 25-го тура РПЛ будет занимать «Спартак». Команда проведет следующую неделю на десятой строчке.

Это значит, что 100-летие «Спартак» встретит 18 апреля на десятом месте.

  • Команда 22 раза становилась чемпионом и 13 раз выигрывала Кубок страны.
  • «Спартак» – самый титулованный клуб России.
  • Последний официальный трофей был в 2017 году.

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 16:11
Комментарии22
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    Рейтинг: +19028

    derrik2000 1 час назад

    До НАСТОЯЩЕГО, а не нарисованного компашкой Федуна и Ко 100-летия ещё достаточно времени.
    Верю, что всё таки о киевского иудея и бешеной башкирки всё таки Спартак очистится в новой, теперешней реалии и тогда команда действительно возродится.
    И не клоунами из пресс-службы с их постоянными выс.е.р.ами с целью привлечь внимание к своей "нелёгкой и нужной работе" и оправданием бешеных трат на себя любимых.

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    Рейтинг: +3459

    ААМ 2 часа назад

    Просто клуб во времена "побед" 90-х при Романцеве незаметно превратился из Спартака, который не все любили, но все уважали в СПАМ, т.е. мусор, визжащий, что ему мешают побеждать.

    2
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    Рейтинг: +359

    yaran56 2 часа назад

    Свиноферма в десятке лучших! Браво!

    1
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    Рейтинг: +19172

    Аvenger 2 часа назад

    Спартак станет чемпионом в 2035 году в год 100-летия клуба.

    Без обид. Это просто шутка.

    Притча про Эмира(заремафедуна) и Спартака(ишак)

    Однажды Ходжа Насреддин неосторожно похвастался, что сможет научить своего осла говорить. Услышав об этом, Эмир повелел заплатить Ходже 1000 таньга с условием, чтобы тот показал ему говорящего осла через некоторое время. Дома жена Ходжи начала плакать и убиваться:

    – И зачем ты обманул Эмира, зачем взял деньги! Когда он поймет, что ты его обманул, он бросит тебя в темницу!

    – Успокойся жена, – ответил Насреддин , – и получше спрячь деньги. Я оговорил себе семнадцать лет сроку. За это время либо ишак издохнет, либо Эмир…

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    Рейтинг: +499

    Suvorov51 2 часа назад

    Ну и что тут такого. о 100-летии я помалкиваю. я и в правду теперь не знаю когда оно точно. да и как то не особо переживаю. т.к. я не болела Спартака. но клуб конечно в величайшей историей. и стоит это признать.думаю этот чемпионат Великий клуб закончит в 10-ке. а что будет дальше мы даст Бог поживем увидим

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    Рейтинг: +15160

    житель СПб 2 часа назад

    Никакого 100-летия нет, как выяснилось! Это ничто иное, как коммерческий ход. Почему молчит хозяйка клуба?!

    0
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    Рейтинг: +16486

    Garrincha58 3 часа назад

    да пофиг когда этот юбилей главное на 10 месте вот в чём суть

    3
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    Рейтинг: +410

    Zenit40k 3 часа назад

    Заслуженно

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    Рейтинг: +1093

    Узб@гоеный 4 часа назад

    Повезло свиньям, что так высоко в турнирной таблице. Их место в кандидатах на Пердив.

    4
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    Рейтинг: +16872

    Persona_non_Grata > Узб@гоеный 2 часа назад

    Тебе бы молчать, обезьяна узб@гоеная, сидишь возле параши, там сиди и не отсвечивай !!!

    0
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    Рейтинг: +1093

    Узб@гоеный > Persona_non_Grata 1 час назад

    Твой пук засчитан. Гыгыгы

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    Рейтинг: +957

    Микояновский мясокомбинат > Узб@гоеный 1 час назад

    Это не пук-это перд...Они вперде планеты всей... )))

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    Рейтинг: +423

    Olymp2 4 часа назад

    Посмотрим на каком месте настоящий 100-летний юбилей в 2035 встретят! настоящие спартаковцы сейчас не парятся - юбилей в 2035! Это торгашам бы побольше бабла под это дело захапать, придумали юбилей, наплевав на историю

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