15 игроков АПЛ провалили тесты на наркотики в период с 2015 по 2020 год

Стала известна статистика тестов на наркотики, которые сдавали футболисты АПЛ в 2015-2020 годах. Главная цифра: 15+ игроков тесты провалили, то есть у них обнаружили следы наркотиков.

Ни один из этих неназванных футболистов не получил дисквалификацию.