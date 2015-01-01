15 игроков АПЛ провалили тесты на наркотики в период с 2015 по 2020 год

а сколько ещё не выявили то то они носятся как заведённые через два на третий
Стала известна статистика тестов на наркотики, которые сдавали футболисты АПЛ в 2015-2020 годах. Главная цифра: 15+ игроков тесты провалили, то есть у них обнаружили следы наркотиков.
Ни один из этих неназванных футболистов не получил дисквалификацию.
- 12 из этих футболистов принимали запрещенные вещества, которые повышают выносливость.
- По одному из дел следствие продолжается.
- АПЛ – самая дорогая лига мира по стоимости футболистов.