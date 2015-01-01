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15 игроков АПЛ провалили тесты на наркотики в период с 2015 по 2020 год

Стала известна статистика тестов на наркотики, которые сдавали футболисты АПЛ в 2015-2020 годах. Главная цифра: 15+ игроков тесты провалили, то есть у них обнаружили следы наркотиков.

Ни один из этих неназванных футболистов не получил дисквалификацию.

  • 12 из этих футболистов принимали запрещенные вещества, которые повышают выносливость.
  • По одному из дел следствие продолжается.
  • АПЛ – самая дорогая лига мира по стоимости футболистов.

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Источник: Daily Mail

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16472

    Garrincha58 54 минуты назад

    а сколько ещё не выявили то то они носятся как заведённые через два на третий

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