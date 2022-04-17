Главные новости дня. Президент Макрон уговаривает Мбаппе остаться в «ПСЖ»; тен Хаг в случае назначения в «МЮ» не рассчитывает на Роналду

«Спартак» ответил «Рубину» на троллинг Соболева, использовав фразу Слуцкого «Мы говно».

РПЛ. «Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в Москве, Соболев забил впервые с ноября.

Гаврилов: «Матч «Спартак» – «Рубин»? Не смотрю такой мусор».

Компания из Бахрейна может купить «Милан» за 1 миллиард.

Тен Хаг хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» продал Роналду.

Президент Франции Макрон пытается убедить Мбаппе остаться в «ПСЖ» (RTL).

Акинфеев провел 700-й матч за ЦСКА.

РПЛ. ЦСКА упустил победу над «Уфой», пропустив на 95-й минуте.

РПЛ. «Зенит» победил «Урал» и упрочил лидерство.

АПЛ. Хет-трик Роналду принес «МЮ» победу над «Норвичем»; «Арсенал» уступил «Саутгемптону».