Форвард Черышев не забивает в 54 матчах Примеры подряд

Это уже не форвард...
По крайней мере для топ 5.
А в России ему делать нечего - хрустальный, на наших огородах, будет больше лечиться чем играть.
Безголевая серия нападающего «Валенсии» Дениса Черышева в Примере достигла 54 матчей. В расчет берутся только те игры, в которых россиянин участвовал.
Последний раз Черышев забивал в чемпионате Испании в сентябре 2019 года в матче против «Атлетика».
- Всего в этом сезоне Примеры Черышев провел 13 матчей (5 – в основе).
- 31-летний игрок стоит 3 миллиона евро.
- Черышев летом станет свободным агентом.