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Форвард Черышев не забивает в 54 матчах Примеры подряд

Безголевая серия нападающего «Валенсии» Дениса Черышева в Примере достигла 54 матчей. В расчет берутся только те игры, в которых россиянин участвовал.

Последний раз Черышев забивал в чемпионате Испании в сентябре 2019 года в матче против «Атлетика».

  • Всего в этом сезоне Примеры Черышев провел 13 матчей (5 – в основе).
  • 31-летний игрок стоит 3 миллиона евро.
  • Черышев летом станет свободным агентом.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии2
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    Рейтинг: +4041

    PAREVG. 28 минут назад

    Это уже не форвард...

    По крайней мере для топ 5.
    А в России ему делать нечего - хрустальный, на наших огородах, будет больше лечиться чем играть.

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    Рейтинг: +3367

    minaev23 2 часа назад

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