Форвард Черышев не забивает в 54 матчах Примеры подряд

Безголевая серия нападающего «Валенсии» Дениса Черышева в Примере достигла 54 матчей. В расчет берутся только те игры, в которых россиянин участвовал.

Последний раз Черышев забивал в чемпионате Испании в сентябре 2019 года в матче против «Атлетика».