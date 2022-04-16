Главные новости дня. Дзюба останется в «Зените»; убытки «Локомотива» за 2021 год выросли в 4 раза

В азиатской Лиге чемпионов игрок за 25 секунд забил в чужие и свои ворота.

На «Камп Ноу» было больше 20 тысяч болельщиков «Айнтрахта». Фанаты «Барсы» уходили с трибун в знак протеста.

Убыток «Локомотива» в 2021 году увеличился более чем в 4 раза, управленческие расходы – почти в 2 раза.

«Динамо» интересуется Оганесяном из «Спартака». Скауты просматривали его на матчах ФНЛ.

«Локомотив» перейдет в режим экономии. Клуб может уволить часть сотрудников и закрыть «Казанку» («РБ Спорт»).

Каттани – о «Зените»: «А что это за команда? Я ее не знаю».

«Жаль, что величие запоребриковых не распространяется за пределы РФ». Зарема ответила Медведеву.

«Зенит» потратил на зарплаты в 2021 году 9+ миллиардов рублей. Меньше всех в РПЛ – «Нижний Новгород» (Metaratings).

РПЛ. «Динамо» благодаря голу Смолова победило «Ахмат» и догнало «Зенит».

Дзюба останется в «Зените». Контракт будет автоматически продлен на один сезон (Bobsoccer).