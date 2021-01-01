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Главные новости дня. Дзюба останется в «Зените»; убытки «Локомотива» за 2021 год выросли в 4 раза

В азиатской Лиге чемпионов игрок за 25 секунд забил в чужие и свои ворота.

На «Камп Ноу» было больше 20 тысяч болельщиков «Айнтрахта». Фанаты «Барсы» уходили с трибун в знак протеста.

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«Жаль, что величие запоребриковых не распространяется за пределы РФ». Зарема ответила Медведеву.

«Зенит» потратил на зарплаты в 2021 году 9+ миллиардов рублей. Меньше всех в РПЛ – «Нижний Новгород» (Metaratings).

РПЛ. «Динамо» благодаря голу Смолова победило «Ахмат» и догнало «Зенит».

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Источник: Бомбардир.ру

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