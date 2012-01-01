Регистрация в Мелбет – одна из первых процедур, которую должен совершить клиент букмекерской конторы. Только регистрация позволяет сполна пользоваться всем функционалом БК: пополнять счет и выводить выигрыши, заключать пари, участвовать в акциях и получать бонусы, смотреть прямые трансляции матчей и так далее.

Melbet – один из многих букмекеров, имеющих и международную версию, и легальный сайт для российских бетторов. Оффшорный букмекер принимает ставки на сайте Melbet.com, легальный в России – на портале Melbet.ru. В этой статье мы подробно расскажем, как пройти регистрацию и верификацию в обеих версиях БК «Мелбет», а также можно ли получить приветственный бонус за создание аккаунта.

Регистрация в легальной БК «Мелбет»

Букмекеры Melbet.com и Мелбет.ру имеют визуальное сходство официальных сайтов и общие черты в функционале, но юридически никак не связаны. Процедура регистрации и верификации в российской букмекерской конторе «Мелбет» также заметно отличается от аналогичной на портале международного букмекера.

Создать аккаунт можно в десктопной или в мобильной версии сайта, а также в мобильных приложениях. Чтобы пройти регистрацию в десктопной версии сайта российского букмекера «Мелбет», выполните следующие действия:

зайдите на melbet.ru;

нажмите кнопку «Регистрация» справа вверху;

откроется форма, в которой нужно указать привычный набор персональных данных – ФИО, e-mail, дату рождения, телефон (подходят только российские операторы и номера) и пароль. Здесь же есть поле для ввода промокода (при наличии). В «Мелбет» действует код, благодаря которому размер приветственного бонуса увеличивается с 15 тыс. до 19,5 тыс. рублей. Найти промокод можно на одном из сайтов-партнеров букмекера, в частности, на Sports.ru;

нажмите «Подтвердить номер» около строки с телефоном. Вам придет смс с проверочным кодом, впишите его в специальное поле;

подтвердите согласие с правилами компании, приема ставок и обработку персональных данных;

нажмите «Я не робот», затем кликните «Регистрация» внизу формы;

появится форма с полями для дополнительных данных о клиенте. Здесь нужно указать желаемую валюту, пол, номер и серию паспорта, адрес прописки и некоторые другие сведения;

в завершении вы получите подтверждение о создании аккаунта на e-mail.

Пользователи устройств на базе ОС Android или iOS могут пройти регистрацию в мобильной версии или при помощи скачанных приложений. Процедура ничем не отличается от описанного выше порядка действий для десктопа. Вам нужно зайти на сайт m.melbet.ru с гаджета и нажать кнопку «Регистрация» либо скачать приложение (соответствующее предложение появится вверху главной страницы). Далее вы заполняете появившуюся форму (на фото ниже) и подтверждаете регистрацию при помощи смс и почты.

Российский букмекер «Мелбет» придерживается всех законодательных норм, поэтому проводит финансовые операции через Единый ЦУПИС. Эта организация является посредником между игроком и БК и контролирует деятельность последней. Новому клиенту после регистрации на сайте БК «Мелбет» обязательно нужно создать аккаунт и на портале 1cupis.ru. Это часть верификации личности и возможность в дальнейшем проходить упрощенную регистрацию в других конторах.

Если у беттора уже есть аккаунт на сайте ЦУПИС, повторная верификация не потребуется. В ходе регистрации на сайте БК Melbet нужно указать тот же номер телефона, что и в персональном кабинете ЕЦУПИС.

Верификация в Melbet.ru

Процедура идентификации личности (верификации) – неотъемлемая часть регистрации во всех легальных российских БК. Без верификации вы не сможете заключать пари и осуществлять финансовые операции на сайте. Проверка документов необходима, чтобы подтвердить, что зарегистрированный беттор старше 18 лет, а также тот факт, что он указал правдивые данные при создании аккаунта.

Пройти верификацию можно либо сразу после регистрации (для этого следует нажать кнопку «Получить услугу», как на скриншоте ниже), либо отложить процедуру до первой авторизации. При входе в личный кабинет беттор увидит на экране предложение загрузить отсканированные документы.

Клиенту «Мелбет» доступны 3 способа идентификации личности:

Упрощенная. Для этого достаточно полностью заполнить личную информацию на сайте и загрузить документы, подтверждающие личность (лучше всего – развороты паспорта). Отправьте информацию в службу поддержки БК и ожидайте уведомления. При возникновении вопросов от вас могут потребовать сканы дополнительных документов или селфи с паспортом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! После упрощенной идентификации на ваш счет будут наложены ограничения: сумма вывода – не более 60 тыс. р. за раз, а сумма всех операций в месяц – не более 200 тыс. р.

Через «Госуслуги». Это вид верификации также не является полным и подходит тем клиентам, которые подтвердили личность на gosuslugi.ru. Вам нужно авторизоваться на портале, заполнить данные и подтвердить действие. Полная идентификация (оффлайн). Проводится в центрах «Связной» или Contact. Услуга платная и зависит от места оказания. При себе нужно иметь паспорт. Если уже есть подтвержденный аккаунт в ЦУПИС, повторно платить за процедуру не нужно.

Бонус за регистрацию в Melbet.ru

Каждый новый клиент Melbet.ru имеет возможность получить приветственный бонус сразу после регистрации. Для этого нужно осуществить первое пополнение счета. После создания аккаунта и верификации внесите депозит от 100 рублей и получите в качестве поощрения 100% от суммы на бонусный счет (но не более 15 000 или не более 19 500 при наличии промокода).

Условия отыгрыша бонуса в «Мелбет» не самые приятные для беттора. Полученную сумму нужно проставить в 20-кратном размере на пари с одним из четырех исходов: победа любой из команд, ничья или точный счет. Никакие другие рынки (форы, тоталы, статистика) в зачет отыгрыша не пойдут. Всего должно быть сделано не менее 20 одинаров с минимальным коэффициентом 1.5 или 20 экспрессов, где есть хотя бы одно событие с кэфом 1.5.

На отыгрыш дается 30 дней. До выполнения всех условий нельзя выводить деньги со счета. Если вам удастся отыграть бонус, он будет перечислен на ваш основной счет и станет доступен для вывода.

Регистрация в БК Melbet.com

Несмотря на надежность и хорошую репутацию российского букмекера «Мелбет», многие игроки предпочитают играть в международной (оффшорной) конторе. На то есть свои причины – например, на сайте Melbet.com гораздо проще пройти верификацию, также там есть другие азартные развлечения (казино, слоты, бинго), принимаются игроки из разных стран мира, доступны различные валюты, не нужно платить налог на выигрыш. При этом доступ к сайту блокируется российскими провайдерами согласно законодательству, поэтому для входа бетторам приходится пользоваться зеркалами или другими методами обхода запрета.

Юридически российская и международная БК Мелбет никак не связаны между собой. Наличие аккаунта на melbet.ru не дает возможности играть на melbet.com и наоборот. Поэтому рекомендуем ознакомиться с гайдом, как пройти регистрацию в международной букмекерской конторе Melbet.

Способы регистрации

На сайте melbet.com игрокам предлагается 4 вида регистрации. Вы увидите их, нажав кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу.

Самый простой и быстрый способ – регистрация в один клик. Для создания аккаунта достаточно указать страну проживания и валюту счета, которых здесь огромное количество. Здесь же находится поле для ввода промокода (при наличии). На этом все – аккаунт готов. Система повестит вас об этом и сообщит сгенерированные логин с паролем, которые позже можно изменить. В будущем вам все-таки придется заполнить более подробную информацию о себе и, вероятно, загрузить скан документа, чтобы подтвердить личность.

По номеру телефона. Процедура похожа на предыдущую, но вместо страны нужно указать номер телефона. На него будет выслано смс с кодом подтверждения. После ввода его в соответствующее поле ваш аккаунт будет создан. По e-mail. Выбрав регистрацию по электронному адресу, придется указать чуть больше данных о себе. В регистрационной форме нужно выбрать страну, регион и валюту, а также вписать город, сам e-mail, имя и фамилию, номер телефона и пароль. Поле для промокода остается. Далее необходимо дождаться, пока на e-mail придет ответное письмо, где будут указаны ID и пароль. После входа в личный кабинет вы сможете изменить эти данные.

При помощи соцсетей и мессенджеров. Еще один упрощенный метод регистрации на сайте Melbet.com, для которого нужно иметь аккаунт на Google+, Mail.ru, в «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс» или Telegram. Выберите один из предложенных вариантов, а также страну и валюту счета. После этого придется предоставить сайту Melbet доступ к аккаунту. Насколько вы готовы рискнуть личными данными в соцсети – решайте сами. Заходить на игровой счет «Мелбет» можно в 2 клика через соцсети либо с помощью логина и пароля.

Каким бы способом вы ни проходили регистрацию, слева есть возможность выбрать один из предлагаемых бонусов или отказаться от них. Возможность получить подарок позже останется.

Верификация на сайте Melbet.com

Идентификация личности не является обязательной процедурой у международного букмекера Melbet. Однако через некоторое вреям после регистрации администрация конторы практически наверняка попросит вас попросит вас пройти верификацию.

Прежде всего, необходимо заполнить все данные о себе в личном кабинете. Для этого зайдите в профиль и перейдите в раздел «Личные данные». Указывайте только достоверные сведения, поскольку предоставление ложной информации может повлечь за собой блокировку счета со всеми деньгами.

При первом выводе средств будьте готовы предоставить скан-копию документа, удостоверяющего личность. В некоторых случаях администрация БК попросит вас провести конференцию по видеосвязи (WhatsApp, Skype, Viber).

Помните, что в Melbet, как и в большинстве БК, не приветствуется мультиаккаунтинг. Если вы раньше уже регистрировали счет на свои данные, при новой верификации обман, скорее всего, выплывет наружу. Санкции могут быть самыми суровыми: администрация вправе заблокировать все учетные записи нарушителя без права их дальнейшего восстановления.

Бонус за регистрацию в международной БК Melbet

Как и российский букмекер «Мелбет», его международная версия предлагает приветственный бонус на депозит после регистрации. Максимальная сумма подарка – 8000 р. (или эквивалент в валюте счета).

Для получения подарка, прежде всего, нужно выбрать его при регистрации. Клиентам Melbet также доступен бонус в казино и возможность отказаться от подарков. При вводе данных нужно пометить «Бонус на спорт – Приветственный бонус на 1 депозит до 8000 ₽». После регистрации пополните счет одним платежом на сумму от 100 р. На бонусный баланс будет зачислена сумма в размере 100% от депозита, но не более 8000 р.

Условия отыгрыша у международного букмекера лояльнее, чем у российского. Полученный бонус нужно проставить в 5-кратном размере экспрессами, в каждом из которых будет минимум 3 события с коэффициентом не ниже 1.4. До окончания отыгрыша, на который дается 30 суток, нельзя выводить деньги со счета.

FAQ

Нужно ли регистрироваться в легальной БК «Мелбет», если есть счет в оффшорной?

Юридически эти БК никак не связаны между собой. Играть с одними и теми же регистрационными данными в обеих конторах не получится.

Есть ли бонус за регистрацию в БК «Мелбет»?

И российская, и международная конторы дают клиентам бонус на первый депозит. Бездепозитные подарки непосредственно за регистрацию не предусмотрены.

Нужно ли проходить верификацию в Melbet?

В российской БК верификация обязательна. Международный букмекер не требует проходить ее сразу, но при первом выводе средств в большинстве случае запрашивает личные данные беттора и скан-копии документов.