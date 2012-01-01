Мелбет зеркало рабочее на сегодня

Международная букмекерская контора Melbet функционирует на беттинговом рынке с 2012 г. За это время компания завоевала любовь десятков тысяч азартных игроков по всему миру, в том числе, в России и прочих странах СНГ. Однако не во всех государствах разрешен свободный доступ к сайтам оффшорных букмекеров. В России, согласно законодательству, азартные игроки могут регистрироваться и играть исключительно в лицензированных отечественных БК.

Компания Мелбет (сайт доступен в нескольких версиях – melbet.com, melbet.org) в число таких не попадает, поэтому для доступа к порталу из России приходится использовать зеркала. Это точные копии официального сайта, которые создаются самим букмекером. В этом обзоре мы расскажем, где найти зеркало «Мелбет», рабочее на сегодня, каков функционал этих сайтов, и насколько они безопасны.

Melbet.com и Melbet.ru: сравнение букмекеров

Букмекер Melbet работает в России на полулегальной основе. При этом существует легальная российская контора Melbet.ru, но далеко не все бетторы делают выбор в ее пользу. У каждой из этих букмекерских контор есть свои плюсы и минусы.

Стоит помнить, что юридически Melbet.ru и Melbet.com никак не связаны. Однако дизайн и функционал сайтов похожи. Различия – в бонусных программах, документации, выборе видов спорта и событий, отсутствии на сайте российской БК казино, слотов, азартных игр и в некоторых других аспектах.

Основное достоинство российского букмекера «Мелбет» (Melbet.ru) – легальность на территории РФ. Компания имеет лицензию ФНС на деятельность, а также зарегистрирована в ЦУПИС. Таким образом, игроки защищены на законодательном уровне в случае спорных ситуаций. С другой стороны, бетторам приходится проходить достаточно сложную процедуру верификации, а также платить налог на выигрыш. Кроме того, регистрация здесь доступна только гражданам РФ, и только им беспрепятственно открыт доступ к сайту. Валютой счета может быть только российский рубль.

Международная БК (Melbet.com) принимает игроков со всего мира. Если в вашей стране оффшорные БК не запрещены, вы без проблем зайдете на сайт. В других случаях приходится искать обходные пути: зеркало, VPN, Tor-браузер и прочие. Melbet.com не взимает с игроков налог на выигрыш и предлагает более высокие коэффициенты по сравнению с российским аналогом. Кроме того, верификация здесь упрощена и проводится выборочно по запросу администрации, доступно множество валют.

Зеркало Melbet: что это, как найти

У БК Melbet зеркало – это точная копия официального ресурса в графическом и функциональном плане. Отличается только адрес веб-ресурса – в него обычно добавляют пару цифр или букв. В остальном рабочее зеркало позволяет игроку выполнять те же функции, что и главный сайт:

проходить регистрацию и верификацию (по требованию);

пользоваться личным кабинетом;

пополнять счета, выводить деньги;

заключать пари в лайве и прематче на спорт и киберспорт;

пользоваться бонусами;

играть в казино, бинго, слоты;

общаться с саппортом;

качать мобильные приложения.

Следует понимать, что зеркала не могут существовать долго. Даже альтернативные адреса достаточно быстро вычисляются и блокируются провайдерами по требованию властей. Однако администрация «Мелбет» постоянно создает новые копии, чтобы у игроков был легкий доступ к ставкам.

Найти актуальное зеркало Melbet на сегодня можно следующим образом:

обратиться в службу поддержки букмекера по адресам info@melbet.com (общие вопросы) или support@melbet.com (техподдержка). В обратном письме вам пришлют рабочую ссылку на зеркало;

сделать соответствующий запрос в Google или «Яндекс». В выдаче будет очень много результатам. Рекомендуем доверять только проверенным ресурсам, например, Sports.ru, где регулярно публикуются актуальные зеркала «Мелбет»;

быть подписанным на новостную рассылку компании. Вместе с новостями об акциях и деятельности компании вам будут присылать рабочие зеркала;

в одной из соцсетей. У БК Мелбет есть страницы в Facebook, Instagram, «ВКонтакте» и «Тиктоке» плюс канал в «Телеграме»;

программа MELBET Access. Софт предоставляется самой БК и открывает доступ к сайту в обход блокировкам.

Другие способы обхода блокировки

Попасть к оффшорному букмекеру Melbet можно не только с помощью зеркал. Существуют и другие методы, о которых расскажем ниже.

Мобильное приложение Мелбет. Скачав софт на ваш телефон или планшет, больше не придется волноваться, как обойти блокировку. Приложения для iOS и Android обеспечивают бесперебойный доступ к заблокированному ресурсу, поскольку являются автономными программами, которые не контролируются провайдерами. Приложение на «Андроид» можно скачать только с официального сайта конторы, ПО для iOS загружается из магазина App Store.

VPN. Это частная виртуальная сеть, благодаря которой создается зашифрованный канал связи. Иными словами, игрок меняет свой IP, и для провайдера он уже якобы «находится» в другой стране. В сети доступно большое количество бесплатных VPN с ограниченным набором серверов, но для обхода блока Melbet их вполне хватит. Tor-браузер. Знаком пользователям интернет более десятка лет. Шифрует трафик и выполняет функцию маршрутизации его по распределенной сети. Проще говоря, в этот браузер по умолчанию встроен VPN-сервер. Поэтому ваше фактическое местонахождение определить почти нереально. Прокси-сервер. Удаленный сервер, который расположен в другой стране. Он меняет ваш IP-адрес и, вместе с ним, реальное месторасположение. Анонимайзеры. Это специальные сайты, которые помогают в онлайн-режиме обходить блок. Вставьте адрес сайта Melbet.com в строку поиска на сайте анонимайзера – и он обеспечит вам доступ.

Выводы

Зеркало Melbet – оптимальный способ попасть из РФ на сайт международного букмекера, не имеющего российской лицензии. Кроме того, бетторы могут использовать любой из описанных выше способов доступа к веб-ресурсу. Вся информация представлена исключительно для ознакомления. Со своей стороны, мы рекомендуем регистрироваться и заключать пари в легальных российских БК, для доступа к которым зеркало не нужно. При игре в оффшорной конторе вы не будете иметь юридической защиты при возникновении спорных ситуаций.