⚽ РПЛ. «Зенит» обыграл «Урал», ЦСКА упустил победу над «Уфой», «Спартак» и «Рубин» обменялись голами

Тюкавин силён ! Смолов красиво ! Макаров хороший футболист , но жадный и возможно , это неисправимо ! Грулев хорош ! А , вот Захарян обычный !
Вчера, 16 апреля, 25-й тур чемпионата России продолжился тремя матчами.
Сначала «Уфа» приняла ЦСКА (1:1), затем «Зенит» встретился с «Уралом» (3:1), а закрыли игровой день «Спартак» и «Рубин» (1:1)
Россия. РПЛ. 25-й тур
Арсенал (Тула) – Ростов (Ростов-на-Дону)
17 апреля, 14:00 мск
Крылья Советов (Самара) – Краснодар
17 апреля, 16:30 мск
17 апреля, 16:30 мск
17 апреля, 19:00 мск
Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Смолов, 59; 2:0 – Тюкавин, 79.
Уфа – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Фернандес, 88; 1:1 – Никитин – 90+5.
Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Клаудиньо, 12; 2:0 – Алберто, 37; 3:0 – Дзюба, 78; 3:1 – Железнов, 83.
Нереализованные пенальти: Клаудиньо, 12 – нет.
Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Игнатьев, 30; 1:1 – Соболев, 69.