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⚽ РПЛ. «Сочи» примет «Локомотив», «Крылья Советов» – «Краснодар»

Сегодня, 17 апреля, 25-й тур чемпионата России продолжится четырьмя матчами. Сначала в Туле сыграют «Арсенал» и «Ростов».

Затем в одно время начнутся матчи «Сочи»«Локомотив» и «Крылья Советов»«Краснодар».

Завершат день «Нижний Новгород» и «Химки».

Россия. РПЛ. 25-й тур

Арсенал (Тула) – Ростов (Ростов-на-Дону)

17 апреля, 14:00 мск

Крылья Советов (Самара) – Краснодар

17 апреля, 16:30 мск

Сочи – Локомотив (Москва)

17 апреля, 16:30 мск

Нижний Новгород – Химки

17 апреля, 19:00 мск

Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Смолов, 59; 2:0 – Тюкавин, 79.

Уфа – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Фернандес, 88; 1:1 – Никитин – 90+5.

Текстовая онлайн-трансляция

Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Клаудиньо, 12; 2:0 – Алберто, 37; 3:0 – Дзюба, 78; 3:1 – Железнов, 83.

Нереализованные пенальти: Клаудиньо, 12 – нет.

Текстовая онлайн-трансляция

Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Игнатьев, 30; 1:1 – Соболев, 69.

Текстовая онлайн-трансляция

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 10:36
Комментарии7
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    Рейтинг: +8976

    САДЫЧОК 16 апреля, 14:08

    Тюкавин силён ! Смолов красиво ! Макаров хороший футболист , но жадный и возможно , это неисправимо ! Грулев хорош ! А , вот Захарян обычный !

    1
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    Рейтинг: +12149

    playsh > САДЫЧОК 16 апреля, 14:19

    По сравнению с началом турнира явно сдали.Единства не хватает ещё пока,это очевидно.

    0
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    Рейтинг: +10618

    alex1951 16 апреля, 09:01

    Ну-с,кажись,Динамо попёрло...... Единовластие Газпрома вредит футболу......Застой своего рода ,а где то и рефери способствуют.....
    Поскольку Еврокубки теперь несбыточная мечта,Зенит может и обороты сбавить......
    А вот Спартаку пожелаем вдохновения,не опускать планку апосля Тулы и играть в футбол времен братьев Старостиных,Черенкова,Романцева......
    А если и власть поменять ,то глядишь и возрождение Великай Страны начнется!

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    Рейтинг: +12149

    playsh > alex1951 16 апреля, 14:17

    Да нет,при всём моём неуважении к болелам Зенита по известным причинам и их нескрываемой ненависти к фанатам остальных команд,всё же надо признать,что до двоевластия ещё очень далеко.Самая главная угроза для Зенита - это они сами,если слишком рано уверуют...Чемпион уже известен,причём не для меня одного.Зенит команда надёжная,серьёзная,в отличие от своих нынешних фанов.

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    Рейтинг: +10618

    alex1951 > playsh 22 часа назад

    Поживем увидим ....в одном могу согласиться : По деньгам -Газпром Чемпион ,а МВД бюджетники ,а у кого бабки ,тот и в дамках...
    по моему это единственная аксиома в России))))

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    Рейтинг: +6696

    mamba9090909 > alex1951 5 часов назад

    От МВД у Динамо осталась одна легенда. Сейчас они банкиры. А говорить о ВТБ, как о бюджетной организации, это даже не смешно, это тупо.

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    Рейтинг: +14321

    ilichkadr > alex1951 3 часа назад

    Всё, что осталось от МВД - С. Степашин.

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