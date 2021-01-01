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⚽ РПЛ. «Динамо» сыграет с «Ахматом», «Спартак» и «Рубин» встретятся завтра

Сегодня, 15 апреля, «Динамо» сыграет с «Ахматом» в матче 25-го тура РПЛ.

Завтра «Спартак» сыграет с «Рубином», а в воскресенье «Сочи» примет «Локомотив».

Россия. РПЛ. 25-й тур

Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный)

15 апреля, 19:30 мск

Уфа – ЦСКА (Москва)

16 апреля, 14:00 мск

Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург)

16 апреля, 16:30 мск

Спартак (Москва) – Рубин (Казань)

16 апреля, 19:00 мск

Арсенал (Тула) – Ростов (Ростов-на-Дону)

17 апреля, 14:00 мск

Крылья Советов (Самара) – Краснодар

17 апреля, 16:30 мск

Сочи – Локомотив (Москва)

17 апреля, 16:30 мск

Нижний Новгород – Химки

17 апреля, 19:00 мск

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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