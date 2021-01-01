⚽ РПЛ. «Динамо» сыграет с «Ахматом», «Спартак» и «Рубин» встретятся завтра

Сегодня, 15 апреля, «Динамо» сыграет с «Ахматом» в матче 25-го тура РПЛ.
Завтра «Спартак» сыграет с «Рубином», а в воскресенье «Сочи» примет «Локомотив».
Россия. РПЛ. 25-й тур
Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный)
15 апреля, 19:30 мск
16 апреля, 14:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург)
16 апреля, 16:30 мск
Спартак (Москва) – Рубин (Казань)
16 апреля, 19:00 мск
Арсенал (Тула) – Ростов (Ростов-на-Дону)
17 апреля, 14:00 мск
Крылья Советов (Самара) – Краснодар
17 апреля, 16:30 мск
17 апреля, 16:30 мск
17 апреля, 19:00 мск