⚽ РПЛ. «Динамо» победило «Ахмат», «Спартак» и «Рубин» встретятся сегодня

Вчера, 15 апреля, «Динамо» сыграло с «Ахматом» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ.

Сегодня «Спартак» сыграет с «Рубином», а в воскресенье «Сочи» примет «Локомотив».

Россия. РПЛ. 25-й тур

Уфа – ЦСКА (Москва)

16 апреля, 14:00 мск

Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург)

16 апреля, 16:30 мск

Спартак (Москва) – Рубин (Казань)

16 апреля, 19:00 мск

Арсенал (Тула) – Ростов (Ростов-на-Дону)

17 апреля, 14:00 мск

Крылья Советов (Самара) – Краснодар

17 апреля, 16:30 мск

Сочи – Локомотив (Москва)

17 апреля, 16:30 мск

Нижний Новгород – Химки

17 апреля, 19:00 мск

Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Смолов, 59; 2:0 – Тюкавин, 79.

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