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⚽ РПЛ. ЦСКА сыграет с «Уфой», «Зенит» примет «Урал», «Спартак» встретится с «Рубином»

Сегодня, 16 апреля, 25-й тур чемпионата России продолжится тремя матчами.

Сначала «Уфа» примет ЦСКА, затем «Зенит» встретится с «Уралом», а закроют игровой день «Спартак» и «Рубин»

Россия. РПЛ. 25-й тур

Уфа – ЦСКА (Москва)

16 апреля, 14:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург)

16 апреля, 16:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Спартак (Москва) – Рубин (Казань)

16 апреля, 19:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Арсенал (Тула) – Ростов (Ростов-на-Дону)

17 апреля, 14:00 мск

Крылья Советов (Самара) – Краснодар

17 апреля, 16:30 мск

Сочи – Локомотив (Москва)

17 апреля, 16:30 мск

Нижний Новгород – Химки

17 апреля, 19:00 мск

Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Смолов, 59; 2:0 – Тюкавин, 79.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 12:12
Комментарии1
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    Рейтинг: +10612

    alex1951 4 часа назад

    Ну-с,кажись,Динамо попёрло...... Единовластие Газпрома вредит футболу......Застой своего рода ,а где то и рефери способствуют.....
    Поскольку Еврокубки теперь несбыточная мечта,Зенит может и обороты сбавить......
    А вот Спартаку пожелаем вдохновения,не опускать планку апосля Тулы и играть в футбол времен братьев Старостиных,Черенкова,Романцева......
    А если и власть поменять ,то глядишь и возрождение Великай Страны начнется!

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