⚽ РПЛ. ЦСКА сыграет с «Уфой», «Зенит» примет «Урал», «Спартак» встретится с «Рубином»

Ну-с,кажись,Динамо попёрло...... Единовластие Газпрома вредит футболу......Застой своего рода ,а где то и рефери способствуют.....
Поскольку Еврокубки теперь несбыточная мечта,Зенит может и обороты сбавить......
А вот Спартаку пожелаем вдохновения,не опускать планку апосля Тулы и играть в футбол времен братьев Старостиных,Черенкова,Романцева......
А если и власть поменять ,то глядишь и возрождение Великай Страны начнется!
Сегодня, 16 апреля, 25-й тур чемпионата России продолжится тремя матчами.
Сначала «Уфа» примет ЦСКА, затем «Зенит» встретится с «Уралом», а закроют игровой день «Спартак» и «Рубин»
Россия. РПЛ. 25-й тур
16 апреля, 14:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург)
16 апреля, 16:30 мск
Спартак (Москва) – Рубин (Казань)
16 апреля, 19:00 мск
Арсенал (Тула) – Ростов (Ростов-на-Дону)
17 апреля, 14:00 мск
Крылья Советов (Самара) – Краснодар
17 апреля, 16:30 мск
17 апреля, 16:30 мск
17 апреля, 19:00 мск
Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Смолов, 59; 2:0 – Тюкавин, 79.
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