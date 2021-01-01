Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
3 Тест: угадай футболиста за тыквой
Тест: угадай футболиста за тыквой

Топ-5 матчей выходных по версии «Бомбардира»

Манчестер Сити – Ливерпуль

Две сильнейшие команды Англии. Клубы играли меньше недели назад в рамках АПЛ, матч закончился вничью – 2:2. Теперь – полуфинал Кубка на «Уэмбли».

  • победа «Сити» – 2.60
  • победа «Ливерпуля» – 2.85
  • ТБ 2,5 – 1.73/ ТМ 2,5 – 2.10

Спартак – Рубин

«Спартак» уверенно победил в последнем матче тульский «Арсенал» (3:0), на очереди – «Рубин», который уступил в пяти последних встречах и находится в одном очке от зоны вылета.

  • победа «Спартака» – 1.39
  • победа «Рубина» – 8.60
  • ТБ 2,5 – 1.77/ ТМ 2,5 – 2.12

Сочи – Локомотив

В матче первого круга «Локо» выиграл со счетом 2:1. Теперь – выезд к «Сочи», который рвется в еврокубки.

  • победа «Сочи» – 1.78
  • победа «Локомотива» – 4.70
  • ТБ 2,5 – 1.93/ ТМ 2,5 – 1.93

ПСЖ – Марсель

Лидеры чемпионата Франции сойдутся в очном матче.

  • победа «ПСЖ» – 1.38
  • победа «Марселя» – 7.30
  • ТБ 2,5 – 1.44/ ТМ 2,5 – 2.80

Севилья – Реал

И тут лидирующие команды в лиге. «Реалу» нельзя оступаться, так как позади не только «Севилья», но и «Барса».

  • победа «Севильи» – 2.90
  • победа «Реала» – 2.48
  • ТБ 2,5 – 2.06/ ТМ 2,5 – 1.82

Знаете результат матча? Получите бесплатную ставку до 5000 рублей

Новости по теме
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:42
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11