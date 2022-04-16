Топ-5 матчей выходных по версии «Бомбардира»

Две сильнейшие команды Англии. Клубы играли меньше недели назад в рамках АПЛ, матч закончился вничью – 2:2. Теперь – полуфинал Кубка на «Уэмбли».

победа «Сити» – 2.60

победа «Ливерпуля» – 2.85

ТБ 2,5 – 1.73/ ТМ 2,5 – 2.10

«Спартак» уверенно победил в последнем матче тульский «Арсенал» (3:0), на очереди – «Рубин», который уступил в пяти последних встречах и находится в одном очке от зоны вылета.

победа «Спартака» – 1.39

победа «Рубина» – 8.60

ТБ 2,5 – 1.77/ ТМ 2,5 – 2.12

В матче первого круга «Локо» выиграл со счетом 2:1. Теперь – выезд к «Сочи», который рвется в еврокубки.

победа «Сочи» – 1.78

победа «Локомотива» – 4.70

ТБ 2,5 – 1.93/ ТМ 2,5 – 1.93

Лидеры чемпионата Франции сойдутся в очном матче.

победа «ПСЖ» – 1.38

победа «Марселя» – 7.30

ТБ 2,5 – 1.44/ ТМ 2,5 – 2.80

И тут лидирующие команды в лиге. «Реалу» нельзя оступаться, так как позади не только «Севилья», но и «Барса».

победа «Севильи» – 2.90

победа «Реала» – 2.48

ТБ 2,5 – 2.06/ ТМ 2,5 – 1.82

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