Топ-5 матчей выходных по версии «Бомбардира»

Манчестер Сити – Ливерпуль
Две сильнейшие команды Англии. Клубы играли меньше недели назад в рамках АПЛ, матч закончился вничью – 2:2. Теперь – полуфинал Кубка на «Уэмбли».
- победа «Сити» – 2.60
- победа «Ливерпуля» – 2.85
- ТБ 2,5 – 1.73/ ТМ 2,5 – 2.10
Спартак – Рубин
«Спартак» уверенно победил в последнем матче тульский «Арсенал» (3:0), на очереди – «Рубин», который уступил в пяти последних встречах и находится в одном очке от зоны вылета.
- победа «Спартака» – 1.39
- победа «Рубина» – 8.60
- ТБ 2,5 – 1.77/ ТМ 2,5 – 2.12
Сочи – Локомотив
В матче первого круга «Локо» выиграл со счетом 2:1. Теперь – выезд к «Сочи», который рвется в еврокубки.
- победа «Сочи» – 1.78
- победа «Локомотива» – 4.70
- ТБ 2,5 – 1.93/ ТМ 2,5 – 1.93
ПСЖ – Марсель
Лидеры чемпионата Франции сойдутся в очном матче.
- победа «ПСЖ» – 1.38
- победа «Марселя» – 7.30
- ТБ 2,5 – 1.44/ ТМ 2,5 – 2.80
Севилья – Реал
И тут лидирующие команды в лиге. «Реалу» нельзя оступаться, так как позади не только «Севилья», но и «Барса».
- победа «Севильи» – 2.90
- победа «Реала» – 2.48
- ТБ 2,5 – 2.06/ ТМ 2,5 – 1.82
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Источник: «Бомбардир»