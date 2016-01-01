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Дибала: «Не ожидал, что «Ювентус» не продлит контракт с Дибалой, но клуб был открыт и честен»

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон объяснил решение «Ювентуса» не продлевать контракт с Пауло Дибалой.

«Я не ожидал подобного, но клуб был открыт и честен. Контракт с Дибалой не продлили, потому что он не вписывается в проект, а не потому, что Пауло – слабый игрок.

Он многого добьется в карьере, но это не значит, что «Ювентус» ошибся», – сказал Буффон.

  • Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года.
  • В этом сезоне он забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 31 матче.
  • Рыночная стоимость аргентинца – 40 миллионов евро.

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Источник: сайт Альфредо Педуллы

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Комментарии3
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    Рейтинг: +767

    Untitled-1 4 минуты назад

    Халк говорить о себе в третьем лице!

    0
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    Рейтинг: +2678

    FRZZ 10 минут назад

    Бомбардир, опять ошибка ... что за блин работники у вас, пьяные что ли?

    0
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    Рейтинг: +1407

    Тазит 19 минут назад

    Дибала - я конечно же не Дибала, а Буффон, но в остальном согласен.

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