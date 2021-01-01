Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

Канчельсис – об апелляции РФС в CAS: «Хоть в космос подадим – все бесполезно»

Бывший футболист сборной Росси Андрей Канчельскис прокомментировал решение CAS об отклонении апелляции о временном снятии запрета на участие российских команд в международных турнирах.

«Сейчас они, конечно, будут придумывать разные истории. Вместо того чтобы сборной России дать сыграть, принимают такие решения. Мы стали заложниками ситуации. Любые объяснения будут против нас и российского футбола.

Что бы мы ни делали, какие бы апелляции ни подавали, хоть инопланетянам в космос… всe будет бесполезно», — сказал Канчельскис.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров.
  • РФС подал иски на эти решения.
  • Союз направил три апелляции в CAS против ФИФА, УЕФА и европейских ассоциаций.

Новости по теме
Сборную России, «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» удалили из FIFA22 7
Фетисов: «Хоккей намного популярнее футбола в России. У нас огромное количество мегазвезд и великие победы» 11
Широков: «Зачем русским уезжать в Европу? Чтобы сидеть? Мы их воспитывали, пусть нас радуют» 5
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:51
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11