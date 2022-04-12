Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Регистрация в «Бетсити» с бонусом

12 апреля 2022, 13:32

«Бетсити» – лицензированная букмекерская контора. В России букмекер работает легально и принимает ставки на сайте, в приложении и сети наземных ППС. Делать ставки на официальном сайте можно только после заполнения регистрационной анкеты. Для этого потребуется телефон, паспорт, ИНН или СНИЛС и немного свободного времени. Регистрация на сайте или в мобильной версии открыта гражданам РФ в возрасте от 18-ти лет. Паспорт, СНИЛС/ИНН необходимы для верификации учетной записи.

Букмекерская контора «Бетсити» работает легально, а значит принимает платежи через Единый ЦУПИС. Регистрация в «Бетсити» с бонусом невозможна без привязки аккаунта к учетной записи на портале 1cupis.ru. Создание учетной записи на портале 1cupis.ru разовое. Если вы ранее регистрировались в другой БК, то новый аккаунт в Едином ЦУПИС не требуется.

В статье рассмотрим, как зарегистрироваться в бк «Бетсити» и какие бонусы предлагает букмекер за регистрацию.

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ 10 000 РУБЛЕЙ БЕСПЛАТНО

Регистрация на сайте

Официальный сайт бк доступен по адресу betcity.ru. Доступ к порталу не блокируется. Использовать VPN или рабочее зеркало не требуется.

\

Регистрация на сайте

Создание учетной записи начинается с открытия регистрационной анкеты. Для этого переходим по вкладке «Регистрация» в верхнем правом углу сайта.

Далее заполняем анкету:

  • Номер телефона;

  • Дата рождения;

  • Пароль;

  • Промокод (при наличии).

Для перехода к следующему уровню необходимо дать согласие с правилами приема ставок и выплаты выигрышей, а также на обработку персональных данных.

Для завершения регистрации необходимо подтвердить номер телефона кодом из СМС. Это финальный шаг регистрации на сайте, в мобильной версии и приложениях.

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ 10 000 РУБЛЕЙ БЕСПЛАТНО

Регистрация в мобильной версии

Мобильная версия портала открывается автоматически при посещении сайта через браузер на смартфоне. Для открытия регистрационной анкеты необходимо перейти по вкладке «Регистрация» в верхнем правом углу.

Регистрация в мобильной версии

В анкете те же поля, что и на основном сайте букмекерской компании.

Анкета нового игрока

Пользователь вводит номер мобильного телефона, дату рождения и пароль. Поле «Промокод» не активно. Его открытие только при наличии специального кода для получения дополнительного бонуса.

Регистрация в приложении

БК «Бетсити» предлагает три вида приложений: два для смартфонов (телефоны с ОС Android и iOS) и один для ПК. Скачать приложение можно с сайта Betcity. Создать учетную запись нового игрока можно в любом приложении после его установки.

Визуально приложение на ПК идентично основному сайту букмекерской конторы «Бетсити». Алгоритм заполнения анкеты нового клиента идентичен регистрации на основном сайте. Переходим по вкладке «Регистрация» и заполняем анкету из трех полей: номер телефона, дата рождения и адрес электронной почты.

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ 10 000 РУБЛЕЙ БЕСПЛАТНО

Регистрация в приложении для ПК

Для создания учетной записи в приложении на смартфоне, открывает вкладку «Регистрация». Она выделена красным цветом.

Регистрация в приложении

При переходе по вкладке откроется анкета:

  • Номер телефона;

  • Дата рождения;

  • Пароль.

Завершает регистрацию ввод кода из СМС, которое придет на указанный номер мобильного телефона.

Вход в личный кабинет

Для входа в личный кабинет игрока необходимо указать логин/№ счета/телефон и пароль.

Восстановление доступа к личному кабинету

Если забыли пароль, то можно воспользоваться формой восстановления доступа к личному кабинету.

Бонус за регистрацию

Букмекер Betcity предлагает два вида бонусов новым игрокам. Новым клиентам «Бетсити» доступен депозитный и бездепозитный бонус:

  • 10 000 рублей на первый депозит;

  • Три фрибета 500 рублей за установку приложения.

Бонусы новым клиентам

Предложение «500х3» доступно не только новичкам, но и уже зарегистрированным игрокам. Чтобы забрать три фрибета по 500 рублей необходимо ввести промокод NEW3, NEW5, NEW20 или FCR1 при регистрации или при пополнении счета. После ввода промокода игрок получает бесплатную ставку. Если она проиграла, то получает еще один и третий фрибет, если проиграли первые два пари. Максимальный коэффициент бесплатной ставки 3,00. Использовать фрибет необходимо в течение 7 дней с момента его получения в мобильном приложении «Бетсити». Начисление фрибетом заканчивается по факту первого выигранного пари.

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ 10 000 РУБЛЕЙ БЕСПЛАТНО

Бонус 10 000 рублей на первый депозит доступен только новым игрокам. Вознаграждение от «Бетсити» начисляется на счет игрока фрибетами (бесплатными ставками). Минимальная сумма пополнения счета – 500 рублей. Для активации бонуса необходимо заключить одну или несколько ставок на сайте или в приложениях Betcity на сумму в 6 раз больше стартового пополнения счета. При депозите в 1 500 рублей, оборот ставок составит 6 х 1 500 = 9 000 рублей. Засчитываются ставки типа «Одинар» и «Экспресс» с коэффициентом не ниже 1,80. На отыгрыш бонуса есть 30 дней с момента первого пополнения счета.

Максимальный бонус 10 000 рублей. Расчет вознаграждения равен 50% от суммы стартового депозита. Для получения максимального бонуса потребуется пополнить счет на 20 000 рублей. Фрибет начисляется сразу по выполнению всех условий. Бонус активен 30 дней. Максимальный коэффициент для бесплатного пари – 3,00. На счет игрока поступает чистый выигрыш, то есть сумма фрибета сгорает.

Заключение

Регистрация в легальной букмекерской конторе «Бетсити» не займет много времени. Пройти регистрацию можно на сайте, в мобильной версии, приложениях для ПК и смартфонов. Для пополнения счета и заключения первой ставки потребуется привязать аккаунт в БК к личному кабинету на портале Единого ЦУПИС.

Новым игрокам доступны до трех фрибетов за установку приложения и бонус до 10 000 рублей за стартовое пополнение счета.

Источник: Новость от пользователя
Бонусы и промокоды
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
2
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
27
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
4
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
Вчера, 21:36
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
10
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
Все новости
Все новости
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
ФотоЯмаль кардинально изменил имидж
Вчера, 23:29
1
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
4
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
2
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
Вчера, 21:36
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
3
Фото«Ньюкасл» отправил в аренду немца, купленного за 85 миллионов
Вчера, 20:54
1
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
10
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
ВидеоМатерная презентация Жезуса в «Барселоне»
Вчера, 20:24
У «Краснодара» на старте сезона девять побед из девяти
Вчера, 20:19
2
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
Вчера, 20:12
6
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
4
Фото«Ланс» подписал экс-футболиста «Барселоны»
Вчера, 19:26
Фото«Лилль» продал фоварда за 60+ миллионов после покупки лучшего бомбардира Эредивизие
Вчера, 19:10
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
Вчера, 19:01
Фото«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
Вчера, 19:00
Фото«Ювентус» арендовал хавбека сборной Сенегала
Вчера, 18:51
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+