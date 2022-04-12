«Бетсити» – лицензированная букмекерская контора. В России букмекер работает легально и принимает ставки на сайте, в приложении и сети наземных ППС. Делать ставки на официальном сайте можно только после заполнения регистрационной анкеты. Для этого потребуется телефон, паспорт, ИНН или СНИЛС и немного свободного времени. Регистрация на сайте или в мобильной версии открыта гражданам РФ в возрасте от 18-ти лет. Паспорт, СНИЛС/ИНН необходимы для верификации учетной записи.

Букмекерская контора «Бетсити» работает легально, а значит принимает платежи через Единый ЦУПИС. Регистрация в «Бетсити» с бонусом невозможна без привязки аккаунта к учетной записи на портале 1cupis.ru. Создание учетной записи на портале 1cupis.ru разовое. Если вы ранее регистрировались в другой БК, то новый аккаунт в Едином ЦУПИС не требуется.

В статье рассмотрим, как зарегистрироваться в бк «Бетсити» и какие бонусы предлагает букмекер за регистрацию.

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Регистрация на сайте

Официальный сайт бк доступен по адресу betcity.ru. Доступ к порталу не блокируется. Использовать VPN или рабочее зеркало не требуется.

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Регистрация на сайте

Создание учетной записи начинается с открытия регистрационной анкеты. Для этого переходим по вкладке «Регистрация» в верхнем правом углу сайта.

Далее заполняем анкету:

Номер телефона;

Дата рождения;

Пароль;

Промокод (при наличии).

Для перехода к следующему уровню необходимо дать согласие с правилами приема ставок и выплаты выигрышей, а также на обработку персональных данных.

Для завершения регистрации необходимо подтвердить номер телефона кодом из СМС. Это финальный шаг регистрации на сайте, в мобильной версии и приложениях.

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Регистрация в мобильной версии

Мобильная версия портала открывается автоматически при посещении сайта через браузер на смартфоне. Для открытия регистрационной анкеты необходимо перейти по вкладке «Регистрация» в верхнем правом углу.

Регистрация в мобильной версии

В анкете те же поля, что и на основном сайте букмекерской компании.

Анкета нового игрока

Пользователь вводит номер мобильного телефона, дату рождения и пароль. Поле «Промокод» не активно. Его открытие только при наличии специального кода для получения дополнительного бонуса.

Регистрация в приложении

БК «Бетсити» предлагает три вида приложений: два для смартфонов (телефоны с ОС Android и iOS) и один для ПК. Скачать приложение можно с сайта Betcity. Создать учетную запись нового игрока можно в любом приложении после его установки.

Визуально приложение на ПК идентично основному сайту букмекерской конторы «Бетсити». Алгоритм заполнения анкеты нового клиента идентичен регистрации на основном сайте. Переходим по вкладке «Регистрация» и заполняем анкету из трех полей: номер телефона, дата рождения и адрес электронной почты.

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Регистрация в приложении для ПК

Для создания учетной записи в приложении на смартфоне, открывает вкладку «Регистрация». Она выделена красным цветом.

Регистрация в приложении

При переходе по вкладке откроется анкета:

Номер телефона;

Дата рождения;

Пароль.

Завершает регистрацию ввод кода из СМС, которое придет на указанный номер мобильного телефона.

Вход в личный кабинет

Для входа в личный кабинет игрока необходимо указать логин/№ счета/телефон и пароль.

Восстановление доступа к личному кабинету

Если забыли пароль, то можно воспользоваться формой восстановления доступа к личному кабинету.

Бонус за регистрацию

Букмекер Betcity предлагает два вида бонусов новым игрокам. Новым клиентам «Бетсити» доступен депозитный и бездепозитный бонус:

10 000 рублей на первый депозит;

Три фрибета 500 рублей за установку приложения.

Бонусы новым клиентам

Предложение «500х3» доступно не только новичкам, но и уже зарегистрированным игрокам. Чтобы забрать три фрибета по 500 рублей необходимо ввести промокод NEW3, NEW5, NEW20 или FCR1 при регистрации или при пополнении счета. После ввода промокода игрок получает бесплатную ставку. Если она проиграла, то получает еще один и третий фрибет, если проиграли первые два пари. Максимальный коэффициент бесплатной ставки 3,00. Использовать фрибет необходимо в течение 7 дней с момента его получения в мобильном приложении «Бетсити». Начисление фрибетом заканчивается по факту первого выигранного пари.

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Бонус 10 000 рублей на первый депозит доступен только новым игрокам. Вознаграждение от «Бетсити» начисляется на счет игрока фрибетами (бесплатными ставками). Минимальная сумма пополнения счета – 500 рублей. Для активации бонуса необходимо заключить одну или несколько ставок на сайте или в приложениях Betcity на сумму в 6 раз больше стартового пополнения счета. При депозите в 1 500 рублей, оборот ставок составит 6 х 1 500 = 9 000 рублей. Засчитываются ставки типа «Одинар» и «Экспресс» с коэффициентом не ниже 1,80. На отыгрыш бонуса есть 30 дней с момента первого пополнения счета.

Максимальный бонус 10 000 рублей. Расчет вознаграждения равен 50% от суммы стартового депозита. Для получения максимального бонуса потребуется пополнить счет на 20 000 рублей. Фрибет начисляется сразу по выполнению всех условий. Бонус активен 30 дней. Максимальный коэффициент для бесплатного пари – 3,00. На счет игрока поступает чистый выигрыш, то есть сумма фрибета сгорает.

Заключение

Регистрация в легальной букмекерской конторе «Бетсити» не займет много времени. Пройти регистрацию можно на сайте, в мобильной версии, приложениях для ПК и смартфонов. Для пополнения счета и заключения первой ставки потребуется привязать аккаунт в БК к личному кабинету на портале Единого ЦУПИС.

Новым игрокам доступны до трех фрибетов за установку приложения и бонус до 10 000 рублей за стартовое пополнение счета.