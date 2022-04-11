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Губерниев: «Может, мне начать комментировать матчи «Спартака»? Вот тут мы и позабавимся»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на слова своего коллеги Константина Генича, который заявил, что до конца сезона не будет комментировать игры «Спартака».

«А может мне начать комментировать матчи футбольного «Спартака»? Вот тут мы и позабавимся... Леонид? Зарема? Согласны?

Кстати, если что, я акционер «Лукойла», и мне не безразличен «Спартак», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
  • Ранее на «Матч ТВ» запретили упоминать Зарему Салихову – супругу владельца московского клуба Леонида Федуна.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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11.04.2022 22:20
Комментарии4
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    Рейтинг: +4725

    neim 2 часа назад

    Ты уже и так без мыла залез в каждую задницу на ТВ. Недавно вот ещё на НТВ засветился в розыгрыше лотереи какой-то.
    Гнусный человек, оставь в покое футбол !

    1
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    Рейтинг: +4995

    Дядя Серёжа 2 часа назад

    Есть передача: Биатлон без звука. Будет ещё и футбол.
    Самовлюблённый петух с акциями Лукойла. Ключевое слово - петух...

    2
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    Рейтинг: +1442

    22 raza chemp 6 часов назад

    Только если в паре с бузовой по интеллекту вы схожи

    2
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    Рейтинг: +2395

    acor94 8 часов назад

    Ждём обсуждение личной жизни игроков в перерыве))

    2
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