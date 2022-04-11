Губерниев: «Может, мне начать комментировать матчи «Спартака»? Вот тут мы и позабавимся»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на слова своего коллеги Константина Генича, который заявил, что до конца сезона не будет комментировать игры «Спартака».

«А может мне начать комментировать матчи футбольного «Спартака»? Вот тут мы и позабавимся... Леонид? Зарема? Согласны?

Кстати, если что, я акционер «Лукойла», и мне не безразличен «Спартак», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.