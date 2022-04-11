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  • Губерниев: «Может, мне начать комментировать матчи «Спартака»? Вот тут мы и позабавимся»

Губерниев: «Может, мне начать комментировать матчи «Спартака»? Вот тут мы и позабавимся»

11 апреля 2022, 22:20
8

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на слова своего коллеги Константина Генича, который заявил, что до конца сезона не будет комментировать игры «Спартака».

«А может мне начать комментировать матчи футбольного «Спартака»? Вот тут мы и позабавимся... Леонид? Зарема? Согласны?

Кстати, если что, я акционер «Лукойла», и мне не безразличен «Спартак», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
  • Ранее на «Матч ТВ» запретили упоминать Зарему Салихову – супругу владельца московского клуба Леонида Федуна.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (8)
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acor94
1649705091
Ждём обсуждение личной жизни игроков в перерыве))
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Дядя Серёжа
1649726420
Есть передача: Биатлон без звука. Будет ещё и футбол. Самовлюблённый петух с акциями Лукойла. Ключевое слово - петух...
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Oldtrafford83
1649740151
Ждем Губера,Бузову и коньяк!)
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Garrincha58
1649742587
если Спартак перевести в биатлон то будет прикольно
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BRO_football
1649761590
Почему бы и нет? Мало кто помнит, но раньше Губерниев комментировал футбол, а уж потом на биатлон перешёл. Пусть тряхнёт стариной.
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zigbert
1649769272
Много вас таких доброжелателей. Занимайся лучше своим делом.
Ответить
maygli
1649773968
А что? было бы интересно послушать. Даже интереснее Генича он будет, это уж точно. Долой Генича! Даёшь Губерниева!!!
Ответить
maygli
1649774092
Будет весело.
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