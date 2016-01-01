BetBoom – лицензированная букмекерская контора в России. Букмекер принимает ставки на сайте, в мобильной версии, приложениях для смартфонов и сети наземных ППС. Выполняя требования российского законодательства, букмекер не принимает ставки от клиентов, которые не прошли процедуру регистрации и верификации на сайте. Минимальный возраст для игры у букмекера – 18 лет.

В статье рассмотрим, как зарегистрироваться в BetBoom, как пройти верификацию и какой бонус можно получить за создание учетной записи.

Регистрация на сайте

Официальный сайт букмекерской конторы «Бетбум» доступен по адресу betboom.ru. Для открытия сайта не потребуется рабочее зеркало или VPN. Ресурс не блокируется в России и можно в любое время открыть личный кабинет на сайте букмекерской конторы.

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Регистрация на сайте

Для создания учетной записи потребуется заполнить регистрационную анкету. Она открывается при переходе по вкладке «Регистрация». Кнопка находится в верхнем правом углу и выделена желтым цветом.

При переходе по вкладке открывается регистрационная анкета.

Регистрационная анкета

В анкете три поля для заполнения:

Номер телефона;

Пароль;

Дата рождения (на момент регистрации должно исполниться 18 лет).

Можно активировать поле промокод, если есть специальный код, который дает дополнительный бонус при регистрации. Для завершения процедуры необходимо дать согласие с правилами работы букмекерской компании и подтвердить, что вам исполнилось 18-ть лет. Далее нажимаем «Зарегистрироваться».

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Регистрация в мобильной версии BetBoom

Мобильная версия портала открывается в браузере смартфона автоматически, если перейти по адресу betboom.ru. На главной странице портала нет вкладки регистрация, а есть только поле «Войти».

Регистрация в мобильной версии

Для создания учетной записи необходимо открыть боковое меню и в самом низу страницы перейти по вкладке «Регистрация». Она выделена желтым цветом.

Регистрационная анкета идентична той, что представлена на сайте. Пользователь указывает номер мобильного телефона, пароль и дату рождения. Промокод при регистрации дает дополнительный бонус. Если он есть, то обязательно указывайте в анкете.

Анкета

Для завершения процедуры создания учетной записи подтверждаем, что вам больше 18 лет и даете согласие с правилами работы БК. Далее нажимаем «Зарегистрироваться».

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Регистрация в приложении

Букмекерская контора BetBoom предлагает приложения для гаджетов с ОС iOS и Android. Для последних можно скачать apk-файл непосредственно с сайта букмекера или официальных магазинов приложений для смартфонов Samsung и Huawei.

Приложения для смартфонов

Как и в случае с мобильной версией BetBoom вкладки «Регистрация» нет на главной странице приложения. Она открывается нажатием на «Меню» в левом нижнем углу. Вкладка «Регистрация» выделена желтым цветом.

Регистрация в приложении

При переходе по вкладке откроется стандартная анкета:

Номер телефона;

Пароль;

Дата рождения;

Промокод (при наличии).

Для завершения создания учетной записи в бк bet boom потребуется дать согласие с правилами работы конторы, подтвердить свое совершеннолетие и нажать на вкладку «Зарегистрироваться».

Вход в личный кабинет

После регистрации на сайте Bet Boom необходимо авторизоваться на портале, чтобы получить доступ к личному кабинету. Вход на всех площадках одинаковый.

Авторизация на сайте букмекерской конторы

Для авторизации на портале вводим номер мобильного телефона, указанного при регистрации и пароль.

Восстановление доступа к личному кабинету

Если забыли пароль, то можно воспользоваться формой восстановления доступа к личному кабинету. Для получения нового пароля потребуется указать номер телефона и дату рождения.

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Идентификация аккаунта

Букмекер BetBoom не может принимать ставки от игроков, которые не прошли обязательную процедуру идентификации. Она связана с интеграцией аккаунта на сайте букмекера с учетной записью на портале 1cupis.ru.

Идентифицировать аккаунт можно тремя способами, два из них удаленные:

загрузка фотографии паспорта или ввод всех данных (паспортные, ИНН или СНИЛС) на сайте Единого ЦУПИС;

идентификация личности через авторизованную учетную запись на портале Госуслуги;

идентификация в любом офисе BetBoom в вашем или другом городе.

Для верификации аккаунту в наземных ППС букмекера потребуется предоставить паспорт и иметь с собой телефон, указанный при регистрации. Полный список клубов букмекера можно найти на сайте конторы в разделе «Контакты».

Бонус новым игрокам

В 2022 году букмекер предлагает один бонус новым игрокам. Новички участвуют в акции «Бонус до 7 000 новым клиентам». Акция проводится до 31 декабря 2022 года. Информация о бонусной программе актуальна на момент выхода обзора.

Бонусное предложение новым игрокам

Активация вознаграждения проходит в пять этапов:

Регистрация на сайте или в приложении;

Идентификация аккаунта удобным способом;

Первый депозит;

Первая ставка;

Зачисление бонуса.

Максимальная сумма вознаграждения 7 000 рублей. Бонус равен 100% от стартового пополнения счета. Игрок получает фрибет. Для получения денег на счет необходимо сделать одну или несколько ставок, которые в 10 раз превысят размер стартового депозита. При бонусе в 7 000 рублей, оборот ставок составит 70 000 рублей (7 000 х 10). Минимальный размер коэффициента – 1,90.

Полученный фрибет можно использовать для ставки на любое спортивное событие с коэффициентом от 1,30 до 3,50. В случае прохода ставки, игрок получает чистую прибыль. При бонусе в 7 000 рублей и ставке с коэффициентом 2,00, итоговая прибыль составит 7 000 рублей (7 000 х 2,00 – 7 000).

Заключение

В букмекерской конторе BetBoom нельзя делать ставки без регистрации и идентификации аккаунта. Создание учетной записи доступно онлайн. Регистрационную анкету можно заполнить на сайте букмекера, в мобильной версии или приложении для смартфонов с ОС iOS и Android. Регистрация просто и не займет много времени. В анкете всего три поля для заполнения.

Идентификация аккаунта доступна онлайн и офлайн. Для верификации аккаунта потребуется заполнить анкету и загрузить фото паспорта или воспользоваться авторизованной записью на портале Госуслуги. Офлайн верификация доступа в наземных ППС букмекерской конторы. Для идентификации необходимо паспорт и номер телефона, указанный в анкете на сайте.

После идентификации аккаунта открывается доступ к личному кабинету и ставкам. За первое пополнение счета можно получить удвоение суммы. Максимальный размер бонуса – 7 000 рублей.

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