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Мама фаната-аутиста «Эвертона»: «Роналду напал на моего сына»

Сара Келли, мама 14-летнего болельщика «Эвертона» с аутизмом, дала комментарий по инциденту с ее сыном и нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Она трактует контракт португальца с рукой подростка как нападение.

«Сын снимал на видео игроков «МЮ», уходящих в раздевалку. Роналду шел мимо и выбил телефон из рук. Появился синяк. Контакт был.

У сына пропало желание снова идти на футбол. У ребенка аутизм. Роналду – кумир сына, и сын подвергся нападению», – сказала Келли.

  • Полиция ведет расследование.
  • Роналду извинился за инцидент.
  • Португалец впервые за 17 лет закончит сезон без трофеев.

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Источник: Liverpool Echo

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Сегодня, 12:51
Комментарии12
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    Рейтинг: +207

    МасСуд 7 минут назад

    ***** с телефоном под нос лезть наверное

    0
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    Рейтинг: +307

    SpartakMoskwa 17 минут назад

    Сейчас столько говна польется на Роналдо иза этого.За то все забыли как он многим онкобольным и малоимущим помогал

    1
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    Рейтинг: +581

    Riot Zero 21 минуту назад

    Сейчас эта убогая, страшная наглосакская кобыла хайпанёт, а гелевому кокуй.

    1
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    Рейтинг: +864

    Лфшт 51 минуту назад

    Роналду конечо ******* еще тот. Но устраивать слезки за то что тебе синяк поставили это вот так по европейски. Нация латентных геев

    1
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    Рейтинг: +368

    Правдоруб100 59 минут назад

    Роналду - НАРЦИСС, со всеми вытекающими.... Поэтому удивляться его поведению не стоит, мы же не удивляемся истерикам женщин или нервозности манерных... Нарциссизм, однако!

    1
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    Рейтинг: +32

    Pavluchenko09 1 час назад

    Роналду давно надо посадить

    1
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    Рейтинг: +13136

    Fusballer 1 час назад

    Какой контракт?

    0
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    Рейтинг: +190

    кaстрюлька 2 часа назад

    Понеслось говно по трубам.
    Щас окажется, что мальчик не только аутист, но ещё и рогульствующий майданоскакун, которого Роналду чуть не изнасиловал, а это уже мировой скандал

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    Рейтинг: +6990

    vladik12 2 часа назад

    Сейчас окажется, что Роналду на самом деле россиянин.

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    Рейтинг: +291

    Сделаны из Дерева > vladik12 2 часа назад

    или бендер(((((

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    Рейтинг: +61547

    portero 2 часа назад

    попадос, ну нефиг слабых обижать...

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