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Полиция Мерсисайда начала расследование из-за разбитого Роналду телефона. Пострадавший – 14-летний фанат-аутист «Эвертона»

Полиция Мерсисайда обратила внимание на инцидент с участием форварда Криштиану Роналду после матча 32-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:1). Он разбил телефон фаната ливерпульцев.

Полицейские начали расследование. Они просматривают записи с камер, опрашивают свидетелей, чтобы понять, было ли со стороны Роналду правонарушение.

  • Пострадавшим оказался 14-летний фанат с аутизмом. По словам его матери, он впервые пришел на матч «Эвертона».
  • После контакта с Роналду на руке болельщика остался синяк.
  • У телефона разбит экран.

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Источник: Liverpool Echo

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Комментарии10
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    Рейтинг: +291

    Сделаны из Дерева 2 часа назад

    там у ранальдо нема давно мозгов) на кол снежинку))))

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    Рейтинг: +233

    russkiisergei 2 часа назад

    по словам матери: она залетела от Роналду!!!

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    Рейтинг: +568

    garet12222 2 часа назад

    а чего переполох-то? расследование начато, а фанат Эвертона же аутист, а не ****. Роналду извинится, подарит что-нибудь и всё будет хорошо. Зачем шум поднимать)

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    Рейтинг: -135

    Имя на сайте 3 часа назад


    Португальский форвард Криштиану Роналду извинился за то, что в гневе разбил телефон болельщика после поражения от «Эвертона» в Английской премьер-лиге, и пригласил его на домашний матч «Манчестер Юнайтед».

    https://sportrbc.ru/news/625296e99a7947560f9b3ebf

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    Рейтинг: +15300

    Cleaner 3 часа назад

    У звезды от осознания своей ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ мозг совсем атрофировался...(((

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    Рейтинг: -135

    Имя на сайте > Cleaner 3 часа назад

    Не гони клинер. У Роналду десятки случаев когда он фанатам дарил свои футболки.На благотворительность передал миллионы евро.

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    Рейтинг: +13546

    Skull_Boy > Имя на сайте 3 часа назад

    Да да подойти, отобрать и разбить телефон у подроста да это геройство, а не е_6ланизм, лучше помалкивай

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    Рейтинг: -135

    Имя на сайте > Skull_Boy 3 часа назад

    Иди на йух придурок.

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    Рейтинг: +13546

    Skull_Boy > Имя на сайте 3 часа назад

    Оно и видно кто их нас придурок глорик ты наш и дальше не интересно

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    Рейтинг: -135

    Имя на сайте > Skull_Boy 3 часа назад

    Отсыхай на йухе )))

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