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Главные новости дня. ЦСКА проиграл «Химкам»; Роналду разбил телефон фаната

РПЛ. ЦСКА проиграл «Химкам», потеряв очки во втором матче подряд

Игроки «Химок» недовольны планами тренера использовать сына главного инвестора клуба Садыгова («РБ Спорт»).

Кузьмичев – о победе сборной России на ЧМ: «Вполне возможно это сделать».

На «Матч ТВ» запретили упоминать Зарему (Максим Алланазаров).

Фанаты ЦСКА после матча с «Химками» попросили игроков победить «Спартак».

Слуцкий: «Рубин» борется за выживание. Есть ли у меня мотивация работать? Развернуться и пойти – это самое последнее».

Генич – о матче «Рубин» – «Краснодар»: «Убогий футбол».

Роналду разбил телефон фаната после поражения от «Эвертона».

Бабаев: «Все понимают, что футболистам, возможно, придется «падать» в деньгах».

Дзюба не забил в восьми матчах РПЛ подряд.

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Источник: Бомбардир.ру

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