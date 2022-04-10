Главные новости дня. ЦСКА проиграл «Химкам»; Роналду разбил телефон фаната

РПЛ. ЦСКА проиграл «Химкам», потеряв очки во втором матче подряд
Игроки «Химок» недовольны планами тренера использовать сына главного инвестора клуба Садыгова («РБ Спорт»).
Кузьмичев – о победе сборной России на ЧМ: «Вполне возможно это сделать».
На «Матч ТВ» запретили упоминать Зарему (Максим Алланазаров).
Фанаты ЦСКА после матча с «Химками» попросили игроков победить «Спартак».
Слуцкий: «Рубин» борется за выживание. Есть ли у меня мотивация работать? Развернуться и пойти – это самое последнее».
Генич – о матче «Рубин» – «Краснодар»: «Убогий футбол».
Роналду разбил телефон фаната после поражения от «Эвертона».
Бабаев: «Все понимают, что футболистам, возможно, придется «падать» в деньгах».
Дзюба не забил в восьми матчах РПЛ подряд.
Источник: Бомбардир.ру