⚽ РПЛ. «Спартак» примет «Арсенал», «Ростов» – «Локомотив»

Программа 24-го тура РПЛ сегодня, 10 апреля, продолжится четырьмя встречами. Сначала сыграют «Урал» и «Крылья Советов».

Затем «Уфа» примет «Сочи».

«Спартак» встретится с «Арсеналом», а «Ростов» – с «Локомотивом».

Россия. РПЛ. 24-й тур

Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара)

10 апреля, 12:00 мск

Уфа – Сочи

10 апреля, 14:00 мск

Спартак (Москва) – Арсенал (Тула)

10 апреля, 16:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва)

10 апреля, 19:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Нижний Новгород – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Гоцук (в свои ворота), 87.

Химки – ЦСКА (Москва) – 4:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Садыгов, 9; 1:1 – Ушаков, 32; 1:2 – Языджи, 44 (с пенальти); 2:2 – Руденко, 54; 3:2 – Сабович, 80; 4:2 – Руденко, 86.

Текстовая онлайн-трансляция

Рубин (Казань) – Краснодар – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Волков, 85.

Удаления: нет – Черников, 90+3 (вторая ж.к.).

Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Алберто, 39; 0:2 – Ерохин, 90.

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