⚽ РПЛ. «Динамо» сыграет с «Нижним Новгородом», ЦСКА – с «Химками», «Рубин» встретится с «Краснодаром», «Ахмат» примет «Зенит»

Сегодня, 9 апреля, стартует 24-й тур чемпионата России. В субботу состоятся четыре из восьми матчей.
В 14:00 мск начнутся сразу две встречи с участием претендентов на чемпионство: «Нижний Новгород» – «Динамо» и «Химки» – ЦСКА.
Затем «Рубин» в Казани примет «Краснодар», а закроют игровой день в Грозном «Ахмат» и «Зенит».
Россия. РПЛ. 24-й тур
Нижний Новгород – Динамо (Москва)
9 апреля, 14:00 мск
9 апреля, 14:00 мск
9 апреля, 16:30 мск
Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург)
9 апреля, 19:00 мск
Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара)
10 апреля, 12:00 мск
10 апреля, 14:00 мск
Спартак (Москва) – Арсенал (Тула)
10 апреля, 16:30 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва)
10 апреля, 19:00 мск