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⚽ РПЛ. «Динамо» сыграет с «Нижним Новгородом», ЦСКА – с «Химками», «Рубин» встретится с «Краснодаром», «Ахмат» примет «Зенит»

Сегодня, 9 апреля, стартует 24-й тур чемпионата России. В субботу состоятся четыре из восьми матчей.

В 14:00 мск начнутся сразу две встречи с участием претендентов на чемпионство: «Нижний Новгород» – «Динамо» и «Химки» – ЦСКА.

Затем «Рубин» в Казани примет «Краснодар», а закроют игровой день в Грозном «Ахмат» и «Зенит».

Россия. РПЛ. 24-й тур

Нижний Новгород – Динамо (Москва)

9 апреля, 14:00 мск

Химки – ЦСКА (Москва)

9 апреля, 14:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Рубин (Казань) – Краснодар

9 апреля, 16:30 мск

Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург)

9 апреля, 19:00 мск

Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара)

10 апреля, 12:00 мск

Уфа – Сочи

10 апреля, 14:00 мск

Спартак (Москва) – Арсенал (Тула)

10 апреля, 16:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва)

10 апреля, 19:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»

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