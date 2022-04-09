Главные новости дня. РПЛ может создать Кубок лиги; игроки «Химок» допускают бойкот матча с ЦСКА

Моуринью: «Буде-Глимт» забил после стандарта и рикошета на пластиковом поле. «Рома» – фаворит на выход в полуфинал».

Главный тренер «Буде-Глимт» напал на тренера вратарей «Ромы». Его допросила полиция.

Агент Левандовски настраивает поляка против «Баварии». Он может перейти в «Барсу» или «ПСЖ».

Глушаков – о «Спартаке»: «С таким бюджетом быть рядом с «Химками» – чуть-чуть плоховастенько».

Кирильчева – о ролике с «Наташами»: «Все писали про шлюх и проституток, но сексуального подтекста не было».

Петржела: «Соболев – главный симулянт в РПЛ».

«Фламенго» выкупит Айртона у «Спартака» за 9 миллионов, если он проведет 65% матчей до конца года (Globo Esporte).

«Матч ТВ» не будет транслировать чемпионат Нидерландов из-за санкций.

Несколько футболистов «Химок» могут бойкотировать матч с ЦСКА из-за разногласий с Юраном.

В РПЛ может появиться новый турнир – Кубок лиги.