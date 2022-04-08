Главные новости дня. «Зенит» продлил контракты с Ерохиным и Суторминым, УЕФА утвердил новый ФФП

Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
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Источник: «Бомбардир»