Главные новости дня. «Зенит» продлил контракты с Ерохиным и Суторминым, УЕФА утвердил новый ФФП

Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз

Клубы РПЛ будут получать минимум по 550 миллионов рублей от лиги со следующего сезона (Metaratings)

Хвича решил перейти в «Наполи». Трансфер оценивается в 8 миллионов

УЕФА утвердил новый ФФП: на зарплату, трансферы и выплаты агентам можно тратить до 70% от доходов клуба

УЕФА продолжит транслировать матчи еврокубков в России

«Дженоа» хочет арендовать Миранчука у «Аталанты», только если не вылетит из Серии А

«Зенит» продлил контракты с Ерохиным и Суторминым

Бензема – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

«ПСЖ» готов заплатить Мбаппе 150 миллионов за 2 сезона

«Краснодар» заинтересован в подписании защитника «Спартака» Кутепова