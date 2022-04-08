Топ-5 матчей выходных по версии «Бомбардира»

Два матча в Англии и три в России.

Команда Фрэнка Лэмпарда в одном очке от зоны вылета, «МЮ – в трех очках от зоны Лиги чемпионов

победа «Эвертона» – 4.50

победа «МЮ» – 1.75

ТБ 2,5 – 1.82/ ТМ 2,5 – 1.98

«Рубин» рядом с зоной вылета. В субботу игра с «Краснодаром», которому казанцы проиграли в пяти последних очных матчах.

победа «Рубина» – 2.80

победа – «Краснодара» – 2.55

ТБ 2,5 – 1.95/ ТМ 2,5 – 1.85

У «Спартака» ни одной победы в трех последних играх РПЛ, тогда как тульский клуб еще ни разу не выиграл в официальных матчах в 2022 году (2 ничьи, 4 поражения)

победа «Спартака» – 1.45

победа «Арсенала» – 7.00

ТБ 2,5 – 1.80/ ТМ 2,5 – 2.00

Главный матч сезона в АПЛ. «Сити» и «Ливерпуль» оставили позади себя остальные клубы и разыграют между собой чемпионство.

победа «Сити» – 2.00

победа «Ливерпуля» – 3.50

ТБ 2,5 – 1.70/ ТМ 2,5 – 2.17

«Ростов» с помощью Валерия Карпина начал подниматься со дна турнирной таблицы, а в «Локо» новый главный тренер – Заур Хапов.

победа «Ростова» – 2.40

победа «Локо» – 3.25

ТБ 2,5 – 2.20/ ТМ 2,5 – 1.67

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