Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
2 Тест: с какой командой не работал тренер?
Тест: с какой командой не работал тренер?
3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

Топ-5 матчей выходных по версии «Бомбардира»

Два матча в Англии и три в России.

Эвертон – Манчестер Юнайтед

Команда Фрэнка Лэмпарда в одном очке от зоны вылета, «МЮ – в трех очках от зоны Лиги чемпионов

  • победа «Эвертона» – 4.50
  • победа «МЮ» – 1.75
  • ТБ 2,5 – 1.82/ ТМ 2,5 – 1.98

Рубин – Краснодар

«Рубин» рядом с зоной вылета. В субботу игра с «Краснодаром», которому казанцы проиграли в пяти последних очных матчах.

  • победа «Рубина» – 2.80
  • победа – «Краснодара» – 2.55
  • ТБ 2,5 – 1.95/ ТМ 2,5 – 1.85

Спартак – Арсенал Тула

У «Спартака» ни одной победы в трех последних играх РПЛ, тогда как тульский клуб еще ни разу не выиграл в официальных матчах в 2022 году (2 ничьи, 4 поражения)

  • победа «Спартака» – 1.45
  • победа «Арсенала» – 7.00
  • ТБ 2,5 – 1.80/ ТМ 2,5 – 2.00

Манчестер Сити – Ливерпуль

Главный матч сезона в АПЛ. «Сити» и «Ливерпуль» оставили позади себя остальные клубы и разыграют между собой чемпионство.

  • победа «Сити» – 2.00
  • победа «Ливерпуля» – 3.50
  • ТБ 2,5 – 1.70/ ТМ 2,5 – 2.17

Ростов – Локомотив

«Ростов» с помощью Валерия Карпина начал подниматься со дна турнирной таблицы, а в «Локо» новый главный тренер – Заур Хапов.

  • победа «Ростова» – 2.40
  • победа «Локо» – 3.25
  • ТБ 2,5 – 2.20/ ТМ 2,5 – 1.67

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку

Новости по теме
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:32
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +95310

    zigbert 5 часов назад

    Конечно Ман Сити - -Ливерпуль будет огненный матч.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11