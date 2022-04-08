Топ-5 матчей выходных по версии «Бомбардира»

Два матча в Англии и три в России.
Эвертон – Манчестер Юнайтед
Команда Фрэнка Лэмпарда в одном очке от зоны вылета, «МЮ – в трех очках от зоны Лиги чемпионов
- победа «Эвертона» – 4.50
- победа «МЮ» – 1.75
- ТБ 2,5 – 1.82/ ТМ 2,5 – 1.98
Рубин – Краснодар
«Рубин» рядом с зоной вылета. В субботу игра с «Краснодаром», которому казанцы проиграли в пяти последних очных матчах.
- победа «Рубина» – 2.80
- победа – «Краснодара» – 2.55
- ТБ 2,5 – 1.95/ ТМ 2,5 – 1.85
Спартак – Арсенал Тула
У «Спартака» ни одной победы в трех последних играх РПЛ, тогда как тульский клуб еще ни разу не выиграл в официальных матчах в 2022 году (2 ничьи, 4 поражения)
- победа «Спартака» – 1.45
- победа «Арсенала» – 7.00
- ТБ 2,5 – 1.80/ ТМ 2,5 – 2.00
Манчестер Сити – Ливерпуль
Главный матч сезона в АПЛ. «Сити» и «Ливерпуль» оставили позади себя остальные клубы и разыграют между собой чемпионство.
- победа «Сити» – 2.00
- победа «Ливерпуля» – 3.50
- ТБ 2,5 – 1.70/ ТМ 2,5 – 2.17
Ростов – Локомотив
«Ростов» с помощью Валерия Карпина начал подниматься со дна турнирной таблицы, а в «Локо» новый главный тренер – Заур Хапов.
- победа «Ростова» – 2.40
- победа «Локо» – 3.25
- ТБ 2,5 – 2.20/ ТМ 2,5 – 1.67
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Источник: «Бомбардир»