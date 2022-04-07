Главные новости дня. РФС отстранил судей Карасева, Панина, Сухого; Зарема предложила переиграть матч «Локомотив» – «Спартак»

Вилков: «Слуцкий и Зарема чихвостят судей – все получается против них. Это карма».

Официально: Куман возглавит сборную Нидерландов. Контракт – до 2026 года.

Арбитры Панин, Сухой и Любимов отстранены до конца сезона («РБ Спорт»).

Карасев отстранен на 1 матч, Шадыханов – на 2. Они работали на игре «Локомотив» – «Спартак».

Судейский комитет РФС объяснил отстранения арбитров от работы в РПЛ.

Зарема – о неудалении Бека-Бека: «Давайте переигрывать! Тем более, был снегопад».

РФС: российский футбол может потерять более 500 миллионов за 7 лет только от падения в таблице коэффициентов.

Россия опустится на 25-28 места в таблице коэффициентов УЕФА в случае отстранения на сезон-2022/23 («Матч ТВ»).

Два матча ФНЛ были прерваны из-за метели.

Тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед». В штаб может войти бывший тренер «Анжи» Меленстен (ESPN).